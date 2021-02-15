LIVE／部桃專案3423人全採完！拚年後復營運　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午兩點將召開記者會，由指揮官陳時中說明國內疫情狀況和部立桃園醫院採檢情況。值得注意的是，第一階段血清檢驗有1人出現微弱訊號，預計今日再做採檢，詳細結果也有待指揮中心記者會說明。另外，越南有一例從台灣入境的個案，指揮中心已向越方了解。

部立桃園醫院群聚累計21人確診，指揮中心二階段採驗血清抗體，陳時中昨日公布最新進度，應採檢1759人，其中1758人已經檢驗陰性，還有1人將於16日採檢；第一階段血清抗體檢驗曾有1人驗出「微弱訊號」，將在今日再度進行採檢。

桃園市長鄭文燦上午表示，部桃的回溯專案一共採檢了3423人，已100%全數完成，所以先前設置的2個集中檢疫所已先撤除，目前全市居家隔離人數僅剩下7人，春節之後防疫安全應該可以達標，至於部桃在17日將有專家前往審查，最快19日可恢復營運。

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另外，越南在13日通報新增4例境外移入案例，其中一例來自台灣。發言人莊人祥昨日表示，14日一早有和越南了解，但由於越南還在過年尚未回應，因為越南方面有明白說幾歲、性別跟國籍，因此利用移民署系統跟警政去查，目前已鎖定一位但還在查詢當中，有進一步消息會再次報告。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）