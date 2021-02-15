雲端最前線／柯P來了！從醫病到醫國　如何率北市科技戰「疫」？

新聞節目中心／綜合報導

具醫生背景的台北市長柯文哲，一路由醫病到醫國、治病到治國，如今更被外界視為角逐2024總統大位的有力人選。面對任期剩下2年，如今的柯文哲對「國家治理」有什麼樣的定義及想像？又有哪些政治理念尚待實現？《雲端最前線》15日專訪台北市長柯文哲，與主持人楊文嘉暢談施政理念，以及一位醫生的從政之路。

▲台北市長柯文哲 。（圖／資料照，記者李毓康攝）

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，重金融、觀光的台北市也不免受到衝擊。不過，柯文哲先是在疫情初期拋出「防疫旅館」構想，更進一步帶著北市打出「科技防疫」名聲，透過甫成立的大數據中心協助政策擬定，包含跨年、台北燈節、花季等大小活動是否續辦，都有完整的數據、資訊以及SOP做後盾，務求可以同時兼顧民生、經濟與防疫。

究竟台北市的「科技防疫」具體如何執行？大數據中心裡面又藏有哪些秘密？此外，台北市經過柯市府6年改造後，裡裡外外有哪些變化？本集《雲端最前線》也將透過鏡頭，帶雲友直擊大數據中心及北市全台獨設的「共創辦公室」，看看柯市府如何打破舊有觀念，由小而大逐步將台北市打造成更便利、更生活化的智慧城市。

另一方面，就任屆滿6週年的柯文哲，除了各項施政逐步展現成績，如今也正一步步為城市注入創意及溫度、翻轉城市印象，期盼台北能在全世界的城市行銷戰中打出一片天，像是近期成立了捷運美學小組，逐步為捷運站注入美學及創意；接下來也將著手美化台北的「街道家具」，讓民眾、觀光客都對台北的改變更有感。而回顧市長任期，柯文哲自認最滿意的施政成果是什麼？對未來的台北市又有什麼想像？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。