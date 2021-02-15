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修憲委員會下會期啟動　聚焦18歲公民權

▲▼立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院修憲委員會可望在下會期正式運作。（資料照／記者徐政璿攝）

記者楊蕓／台北報導

睽違15年，立法院修憲工程可望在新會期啟動！立法院於2020年9月成立修憲委員會，但因上會期萊豬爭議及審年度預算，導致修憲委員會還沒正式運作。立法院長游錫堃表示，本會期在修憲議題上會有更多討論，目前已收到43項提案，其中有17案有關18歲公民權，期許若18歲公民權通過，那修憲就有60分。

立法院於2020年9月14日的朝野協商中，同意成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人組成，10月6日正式通過修憲委員會名單，這是我國自2005年以來，睽違15年啟動修憲工程。

去年12月31日，也就是第十屆第二會期的最後一天，立法院長游錫堃在閉會辭時表示，2021年立法院將迎接一個新的課題，修憲委員會已經陸續收到提案，期盼屆時各黨團皆能維持理性、和諧對話，共同迎接台灣的憲改時刻。

立法院新會期2月1日、2日辦理立委報到，游錫堃表示，本會期在修憲議題上會有更多討論，此外，目前修憲委員會已收到43項提案，其中高達17案有關18歲公民權，然而，即便修憲案在立法院內達成共識，公民複決的門檻也相當高，要獲得965萬人民同意，高過總統蔡英文817萬得票數，因此他期許，若「18歲公民權」通過，修憲就有60分，若再加上通過廢考監、修憲門檻下降等案通過，才能更加分。

根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

▲▼立法院修憲委員會名單。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲立法院修憲委員會名單。（圖／記者徐政璿翻攝）

修憲委員會名單：
民進黨團（22人）
邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，林昶佐、陳柏惟

國民黨團（14人）
李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲、費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文、林奕華、鄭天財

民眾黨（2人）
賴香伶、張其祿

時代力量（1人）
邱顯智

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