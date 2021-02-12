立院記者票選「林為洲總召任內大事紀」　內臟大戰第1、KO陳柏惟第2

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團去年在不少議題上聲量創高峰，包括監察委員人事案突襲佔領議場、下半年的萊豬攻防等，立委林為洲擔任黨團總召期間在不少議題上都創下高聲量，他日前於臉書PO出任期內立院記者票選出的大事紀，第1名為議場豬內臟大戰，第2名則是秒KO宣稱要「1打35」的台灣基進立委陳柏惟。

▲國民黨立委在議場內潑豬內臟擋施政報告，混亂中林為洲從後方架住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

林為洲卸任前，邀請立院記者針對去年整年創造聲量的議題進行票選，前五名分別是「內臟大戰」；KO 陳柏惟（戳破1打35）；突襲立法院，力擋監委人事案；拋出國民黨改名議題；擴大光譜不再僅靠韓流單一力量，力求重振國民黨重返執政（喊出『告別韓流』）。

▲國民黨團為反對監委人事案佔領議場，朝野肉搏衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

其他也曾引發熱議的議題還包括：反萊豬；要求蘇貞昌為開放萊豬道歉，12度阻擋施政報告；帶領國民黨參與秋鬥大遊行；反對NCC、中選會酬庸；提出台美復交、美方協防台海兩公決案；開車到中正分局為「信功事件」告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》等。

▲林為洲自行開車前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）