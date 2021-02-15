　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑被劈腿！她IG貼「女方照片」：大家快去羞辱　被告還囂張跩嗆

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小花在IG上張貼阿桃的照片，並發文辱罵對方。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

新北一名女子「小花」（化名）因懷疑男友和女子「阿桃」（化名）有染，竟然就在IG上張貼對方照片並表示，「讓大家知道破麻在哪裡上班」等，足以損害對方名譽之行為。對此，新北地院審理後，依法分別判其拘役20日、有期徒刑2月、罰金新台幣5千元，緩刑2年。

判決指出，26歲的女子小花，因為懷疑阿桃與其男友有染，竟然就在IG上張貼對方照片並貼文稱，「剛剛又有人問我這破麻在哪上班，她在XXX上班，今天休假明天有班，要去羞辱她酸她的歡迎喔，建議拿飲料往她頭上灑，餐點直接往她臉上丟，反正大家戴著口罩認不出來嘛、還敢繼續躲啊破麻？」小花以侵害身體、名譽之事恫嚇阿桃，使阿桃心生畏懼，且小花又以破麻一詞辱罵阿桃，導致其名譽受損。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲小花得知自己被告後，第一時間仍是在網路上辱罵阿桃。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

此外，小花還偷偷用阿桃之名義，申辦一個新的IG帳號，並將頭貼設置為阿桃的照片，並在該帳號的說明欄寫下，「我叫XX（阿桃本名），我是第三者，我不知羞恥知道人家有女友，還一直揪男生開房間」而阿桃得知後氣得報警處理。未料，小花不知悔改，竟然還在IG上寫下，「真的夠破欸，妳做一堆骯髒事情都是事實，還敢告我喔，破麻就真的是破麻，如果要把事情鬧難看，會非常非常非常難看喔」。

對此，法官認為，小花應以理性之態度處理糾紛，僅因認為對方與其男友有往來，就心生不滿，數次以公然污辱之方式，侵害對方名譽法益，甚至非法將對方個人資料任意刊登，散布在不特定人均得共見共聞之社群網站上，使對方身心受創，且又留言恐嚇對方，使對方心生畏懼，所為實屬不該，惟念其終能坦承犯行，又與對方和解完畢，考量其犯罪動機、智識程度、家庭經濟狀況之後，依法給予判刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

新北地院審理後，依犯恐嚇危害安全罪，判處小花拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，又犯個人資料保護法，判處她有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；又犯公然侮辱罪，處罰金新台幣5千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算日；緩刑2年。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

進房30分鐘後...辣妹緊貼耳邊「要不要用嘴」！內褲脫到一半出事

2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

獨／富王鴨肉「租出去了」！同條街店家下訂　女房仲曝小老闆現況

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
「中國最後一個原始部落」大火！400年老屋全燒光
大掃除挖出「7疊全新連號舊鈔」　網驚呼：去銀行最虧
兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你！小孩再生就有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

女遊客阿朗壹古道健行失足摔傷！手肘脫臼體力不支　海巡抬送醫

小剪刀力戰2把開山刀終遭16刀砍死　3煞獲輕判定讞

屏東枋山爆死亡車禍！紅牌重機遭休旅車左轉「路殺」　車毀人亡

懷疑被劈腿！她IG貼「女方照片」：大家快去羞辱　被告還囂張跩嗆

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血　對空連鳴4槍壓制

快訊／朋友聚會疑試車「高速撞護欄」！　彰化死亡車禍2死1傷

重案回顧／花心人夫嫌棄：黑矮醜！小三抓狂「下藥想剪GG」勒死他

愛河連續殺人魔！流鶯一一慘死　他狠奪4命槍決伏法

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

女遊客阿朗壹古道健行失足摔傷！手肘脫臼體力不支　海巡抬送醫

小剪刀力戰2把開山刀終遭16刀砍死　3煞獲輕判定讞

屏東枋山爆死亡車禍！紅牌重機遭休旅車左轉「路殺」　車毀人亡

懷疑被劈腿！她IG貼「女方照片」：大家快去羞辱　被告還囂張跩嗆

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血　對空連鳴4槍壓制

快訊／朋友聚會疑試車「高速撞護欄」！　彰化死亡車禍2死1傷

重案回顧／花心人夫嫌棄：黑矮醜！小三抓狂「下藥想剪GG」勒死他

愛河連續殺人魔！流鶯一一慘死　他狠奪4命槍決伏法

特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

女遊客阿朗壹古道健行失足摔傷！手肘脫臼體力不支　海巡抬送醫

開工日不憂鬱！頂呱呱「開工好運餐」下殺62折、黑浮咖啡買一送一

牛年必看！精選10款必椎動漫（下）用顏藝、可愛史萊姆過新年

小剪刀力戰2把開山刀終遭16刀砍死　3煞獲輕判定讞

牛年這些生肖健康運勢較差！少去醫院　命理師：另4種人易出意外

超萌冰熊泡牛奶浴！台中氣質咖啡廳　聽音樂長大的快樂豬戰斧

快訊／部桃1人血清微弱訊號「今再採檢」　陳時中1400說明

打者揮大棒只想開轟　老爹批棒球變得「他X的無聊」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

認識14天綠她男友！台南直播主還原凌虐2天過程

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

癌末女曝離家染毒原因　生前告別式超催淚

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

愛河連續殺人魔！流鶯一一慘死　他狠奪4命槍決伏法

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍

相親認識妻！台南男一知「不是處女」氣告

館長混黑道欠債想輕生　靠電商營業額5億

更多熱門

相關新聞

蘆洲青農陳柏承成立蜂蜜品牌

蘆洲青農陳柏承成立蜂蜜品牌

新北蘆洲青農陳柏承成立了「三寶爸的窩」蜂蜜品牌，陳柏承童年生活穿梭在田邊，在野外遊玩時常能採集到野生蜂蜜，加上他自身熱愛烘培，5年前與父親開啟了自家養蜂採蜜作為烘培原料的想法，除了販售市面上普遍常見的龍眼花蜜外，還有烏桕蜜、鴨腳木蜜、白千層蜜、柳橙花蜜及咸豐草蜜等少見的口味。

新北瑞芳警維護春節交通疏導

新北瑞芳警維護春節交通疏導

新北金山警維護春節連假交通疏導

新北金山警維護春節連假交通疏導

貢寮3釣客跌落九孔池！空勤出動救援

貢寮3釣客跌落九孔池！空勤出動救援

新北市藝文中心好禮「犇」向您

新北市藝文中心好禮「犇」向您

關鍵字：

新北公然侮辱劈腿

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

起底愛莉莎莎高學歷背景！

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面