懷疑被劈腿！她IG貼「女方照片」：大家快去羞辱　被告還囂張跩嗆

▲小花在IG上張貼阿桃的照片，並發文辱罵對方。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

新北一名女子「小花」（化名）因懷疑男友和女子「阿桃」（化名）有染，竟然就在IG上張貼對方照片並表示，「讓大家知道破麻在哪裡上班」等，足以損害對方名譽之行為。對此，新北地院審理後，依法分別判其拘役20日、有期徒刑2月、罰金新台幣5千元，緩刑2年。

判決指出，26歲的女子小花，因為懷疑阿桃與其男友有染，竟然就在IG上張貼對方照片並貼文稱，「剛剛又有人問我這破麻在哪上班，她在XXX上班，今天休假明天有班，要去羞辱她酸她的歡迎喔，建議拿飲料往她頭上灑，餐點直接往她臉上丟，反正大家戴著口罩認不出來嘛、還敢繼續躲啊破麻？」小花以侵害身體、名譽之事恫嚇阿桃，使阿桃心生畏懼，且小花又以破麻一詞辱罵阿桃，導致其名譽受損。

▲小花得知自己被告後，第一時間仍是在網路上辱罵阿桃。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）



此外，小花還偷偷用阿桃之名義，申辦一個新的IG帳號，並將頭貼設置為阿桃的照片，並在該帳號的說明欄寫下，「我叫XX（阿桃本名），我是第三者，我不知羞恥知道人家有女友，還一直揪男生開房間」而阿桃得知後氣得報警處理。未料，小花不知悔改，竟然還在IG上寫下，「真的夠破欸，妳做一堆骯髒事情都是事實，還敢告我喔，破麻就真的是破麻，如果要把事情鬧難看，會非常非常非常難看喔」。

對此，法官認為，小花應以理性之態度處理糾紛，僅因認為對方與其男友有往來，就心生不滿，數次以公然污辱之方式，侵害對方名譽法益，甚至非法將對方個人資料任意刊登，散布在不特定人均得共見共聞之社群網站上，使對方身心受創，且又留言恐嚇對方，使對方心生畏懼，所為實屬不該，惟念其終能坦承犯行，又與對方和解完畢，考量其犯罪動機、智識程度、家庭經濟狀況之後，依法給予判刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

新北地院審理後，依犯恐嚇危害安全罪，判處小花拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，又犯個人資料保護法，判處她有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；又犯公然侮辱罪，處罰金新台幣5千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算日；緩刑2年。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

進房30分鐘後...辣妹緊貼耳邊「要不要用嘴」！內褲脫到一半出事



2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

獨／富王鴨肉「租出去了」！同條街店家下訂 女房仲曝小老闆現況