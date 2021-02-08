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房子屋頂全消失！爆髒空氣籠罩30測站亮紅燈　鄭明典曝情況特殊

▲▼1月27日上午高雄市環保局執行「飛鷹計畫」，啟動空拍機監測巡查，這裡是鳥松區大丘園段一帶。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄市環保局執行「飛鷹計畫」，啟動空拍機監測巡查，這裡是鳥松區大丘園段一帶。（圖／高雄市環保局提供）

記者許展溢／台北報導

西半部連日空氣品質超差，嚴重到許多縣市房子屋頂都看不見，日前連彰化八卦山大佛也被籠罩，空品全亮對人體有害的紅色警示，上午更超過30測站亮起紅燈。環保署表示，汙染團逐漸南移至中南部縣市，預計要等到10日小年夜鋒面到帶來降雨才會逐漸好轉，今（8日）上午臨時和氣象局及台電開記者會說明，關鍵是受氣象條件及境外移入的汙染影響很大，且情況特殊。

環保署指出，台灣PM2.5全年平均濃度受境外傳輸影響比率約38%，其中冬季（一月）受境外傳輸影響比率更達49％，而今年一月中旬起更因頻繁發生易造成空品不良的天氣型態，以及部分地區氣象條件不利於汙染物快速移出的情形，中南部地區甚至還有地形因素使汙染物容易累積。

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▲▼環保署空保處處長蔡孟裕。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡孟裕透露，未來相關事業主動配合降載就能減少空汙費繳交。（圖／記者許展溢攝）

氣象局局長鄭明典說，空氣品質情況跟大氣條件相關，從氣象觀點看，風速強就隨著風飄來，風速弱看的是垂直擴散空間大不大，最近情況的確特殊，最近在台灣正上空，有一個小小高氣壓，一直都在上面，在穩定下面更穩定，有點像是煮開水鍋蓋概念，逆溫層被壓得非常低，地面空氣垂直混合空間非常非常小，混合層高度通常在這季節氣候平均上，中南部落在800到1000米左右，最近降到400到200米，甚至有一天低到100米，就是地面汙染沒地方可垂直擴散。

鄭明典強進一步提到，地面汙染風速弱擴散不了，空品受到影響更大，之前寒流來臨前，東北部雨不停，潮濕不容易有境外移入，那時情況不像最近嚴重，當垂直混合效率低時加上逆溫層擴散效率低，不管本地或境外影響都會比較明顯持續。

▲▼1月27日上午高雄市環保局執行「飛鷹計畫」，啟動空拍機監測巡查，這裡是鳥松區大丘園段一帶。（圖／高雄市環保局提供）

▲蔡孟裕說，中南部春節期間後段空品不良，將特別提醒南部要有足夠量能配置。（圖／高雄市環保局提供）

至於混合層高度偏低是偶發天氣狀態還是趨勢？鄭明典說，持續一星期左右，在氣候上過去曾發生過，但沒持續這麼久， 環保署監資處有實際觀測資料，事後應可整理出長期趨勢，尤其北部高低明顯算正常，南部非常持續，不是很常見的情況。環保空保處處長蔡孟裕透露，目前研擬讓還沒達到強制降載的相關事業，只要先願意停下來主動配合，會以空汙費減免作為獎勵，有機會今年前可推行。

另外，2月6日凌晨一點達37個測站達紅色警示，晚上6點大幅改善，是減排作用還是氣象條件？蔡孟裕表示，會有此轉變是復合的，由於一天裡面混合層最低的時間大概在清晨，太陽出來後混合層高度會往上，2月5日開始啟動應變降載減排，減少本地汙染物排放，減少後陽光出來混和層上升，擴散狀況比夜間好一些，這是整體減排及氣候條件改變後造成的空品改善。

▲▼氣象局長鄭明典。（圖／記者許展溢攝）

▲鄭明典說，混合層偏低持續情況特殊。（圖／記者許展溢攝）

台電提到，每天上午10點，下午4點和晚上10點三個時段會跟環保署聯繫，根據空品狀況進行電廠操作模式，如今凌晨開始進行空汙降載， 因前一天下午4點知道今空品不好，利用晚上用電量不多，讓燃煤電廠排放減少，到白天若空品還是不好，會增加天然氣調度減少燃煤發電。此次協和、林口、台中、麥寮及興達等電廠自6日凌晨起都持續降載減排，其中台中電廠10部燃煤機組停5部、興達電廠4部停3部，整體減少發電計70%，合計兩天共降載30餘次。

蔡孟裕表示，因應中南部春節期間後段空品不良，今下午3點會特別召開臨時應變會議，提醒嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市跟屏東縣，春節期間要有足夠量能配置，萬一空品不良，務必通知相關大型企業汙染源必須減少。

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