空汙是本土汙染還是境外移入　鄭明典：這是科學議題

▲高雄市環保局執行「飛鷹計畫」，啟動空拍機監測巡查，這裡是鳥松區大丘園段一帶。（圖／高雄市環保局提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（8日）上午臨時和氣象局及台電開記者會說明，連日空汙嚴重情況，關鍵是受氣象條件及境外移入的汙染影響很大。氣象局局長鄭明典說這次情況特殊，因逆溫層被壓得非常低，並提到很多人會關心是本地汙染或境外移入？但這是科學議題。

鄭明典說，很多人都喜歡爭辯到底是本地汙染或境外移入，但這是「科學議題」，以現在監測能力來看， 環保署的專業通常是要事後經過很長時間分析才有結論，因此當談這種現在正在發現的情況，看的就是環保署「盡量先做好該有的應變。」

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▲鄭明典說最近空汙情況特殊，主要就是混合層偏低，導致地面汙染沒有空間擴散。（圖／記者許展溢攝）

鄭明典說，空氣品質情況跟大氣條件相關，從氣象觀點看，風速強就隨著風飄來，風速弱看的是垂直擴散空間大不大，最近情況的確特殊，最近在台灣正上空，有一個小小高氣壓，一直都在上面，在穩定下面更穩定，有點像是煮開水鍋蓋概念，逆溫層被壓得非常低，地面空氣垂直混合空間非常非常小，混合層高度通常在這季節氣候平均上，中南部落在800到1000米左右，最近降到400到200米，甚至有一天低到100米，就是地面汙染沒地方可垂直擴散。

鄭明典強進一步提到，地面汙染風速弱擴散不了，空品受到影響更大，之前寒流來臨前，東北部雨不停，潮濕不容易有境外移入，那時情況不像最近嚴重，當垂直混合效率低時加上逆溫層擴散效率低，不管本地或境外影響都會比較明顯持續。

至於混合層高度偏低是偶發天氣狀態還是趨勢？鄭明典說，持續一星期左右，在氣候上過去曾發生過，但沒持續這麼久， 環保署監資處有實際觀測資料，事後應可整理出長期趨勢，尤其北部高低明顯算正常，南部非常持續，不是很常見的情況。