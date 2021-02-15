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多叫一碗白飯！內行曝「拉麵神吃法」熱量大爆炸：味覺雙享受

▲▼日本拉麵。（圖／記者許力方攝）

▲拉麵相當受台灣人歡迎。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日式料理在台灣相當受歡迎，像是壽司、定食、丼飯等等都各有擁戴者，其中更有拉麵控，甚至還有人會效仿日本人的吃法，那就是把麵吃完後叫一碗飯，變成湯拌飯。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說白飯搭配拉麵濃郁湯汁，真的不容錯過，但怕胖的人不要吃，最後發問「大家吃拉麵會多叫一碗白飯嗎？」

貼文一出，就有人覺得這樣吃很怪，「像噴」、「澱粉爆量」、「湯泡飯很噁唉……那種水水的飯粒」、「會叫的有病吧？」但更多網友忍不住直呼，「拉麵湯泡飯，好吃」、「會，超好吃」、「會，我幾乎必配」、「吃過一次就回不去了，好讚」、「在日本一定要的啊！日本米好吃，在台灣不會。」

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還有人分享美味大升級的吃法，「我去日本的時候看到隔壁吃煎餃也要配白飯，就學了一 下，好爽」、「會多叫一碗叉燒飯然後麵吃完要替玉（加麵）」、「超讚，但我是吸一口麵或叉燒，配一口飯這樣」、「叉燒飯>>>>>>>白飯。」原PO甚至還在留言處現身，「只好去有白飯的店吃」，吃的時候則是把飯挖一口、配著湯一起，大讚「真的很搭，味覺雙享受。」

另外，談到關於拉麵的話題，本站曾報導《拉麵裡最不該出現的配料！　網蓋樓狂嫌：有它9成都是雷》，有網友好奇，一碗拉麵裡除了麵和湯是靈魂，不免還是會加其他配料，而這些料中，究竟哪些是多餘的？不少鄉民則認為，「玉米」絕對是地雷之一，「玉米，有預計的9成是雷」、「絕對是玉米」、「玉米真的難撈」、「玉米跟筍絲，還以為是陽春麵之類的。」

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