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燃燒過年大魚大肉卡路里！北市免費運動秘境曝光　欣賞夕陽美景

▲▼內湖運動公園。（圖／台北市政府工務局提供）

▲內湖運動公園。（圖／台北市政府工務局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

劈哩啪啦鞭炮聲響起，又到了一年一度的農曆春節，大魚大肉年菜是否讓你「卡路里爆表」呢？台北市政府工務局衛工處基於回饋當地社區、營造友善環境的理念，在位於舊宗路的內湖污水處理廠上方，建造了一座多功能用途的內湖運動公園，其運動設施成為爸爸媽媽溜小孩好去處，加上依傍基隆河畔，民眾還可在此欣賞夕陽之美，可說是「北市秘境」。

台北市政府工務局衛工處長林昆虎推薦，佔地3.8公頃的內湖運動公園遠離城市的喧囂，簡直是台北市的世外桃源，公園免費開放大、小朋友最愛的沙坑、極限運動場、PU跑道等運動設施，還有在春節前換新裝的攀岩場，適合全家大小連假到公園運動玩耍，揮汗燃燒卡路里，也可以在大片草皮上野餐，共享天倫之樂。

▲▼內湖運動公園。（圖／台北市政府工務局提供）

林昆虎表示，立佇在內湖運動公園上，還可以感受到松山機場起降飛機從上方呼嘯而過的震撼，深受大、小朋友喜愛，是爸爸媽媽遛孩子的好去處。此外，公園依傍基隆河畔，遠眺101大樓，站在景觀平台還可欣賞到河濱夕陽及夜景之美，在絢爛燈光輝映下，可說是都市的賞景秘境。

內湖污水處理廠長高淑惠說明，位於舊宗路2段2號的內湖運動公園設施包羅萬象，位置也得天獨厚在飛機航道下，公園的主體其實是污水處理廠地下化的產物，內湖污水處理廠全年無休處理民眾每天產生的生活污水，地下化的污水廠處理設計，不僅可防止異味散溢，更具回饋當地社區的理念，如果台北市民不想到熱門景點面對塞車人擠人的窘境，可以就近到此半日遊。

內湖運動公園
地址：台北市內湖區舊宗路二段2號
交通方式：
1.搭乘公車：建議搭乘552、63、小2、藍26號公車，在內湖運動公園站下車；或搭204、518號公車在新湖／行忠路口下車，再步行3分鐘即可抵達。
2.自行開汽／機車：汽車經堤頂大道一段，於公園西側提供收費停車場/機車行經舊宗路二段（提醒停車場無設置機車停車格）。

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