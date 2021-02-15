南投3歲女童遭凌虐「餵毒慘死」　狠母再當媽…懺悔獲判1年10個月

▲女兒遭餵毒虐死，彭姓生母竟提議埋屍滅跡。（ETtoday資料圖／記者李忠憲、白珈陽翻攝）

記者徐愷昕／南投報導

南投3歲彭姓女童遭生母同居人凌虐，最後被餵毒不幸身亡，怎料彭姓生母不僅未報案，還提議埋屍滅跡。案經南投地院審理，合議庭衡量彭女犯後坦承犯行，態度良好，顯見已有悔悟之心，且考量她已懷孕生產，有表示希望能好好照顧將來出生的幼兒，審結依共同犯遺棄屍體罪判處有期徒刑1年10月。可上訴。

▲3歲女童遭餵毒虐死。（ETtoday資料圖／記者白珈陽翻攝）。

根據檢方調查，37歲陳姓同居人凌虐3歲女童長達4個月，期間多次持鐵尺、鞋拔等物毆打，還拿竹籤戳刺女童大腿、胸腹部，並用膠帶纏繞女童頭部、眼睛，避免其吵鬧。另外，女童被命令睡地板、不准上床，曾被陳男用鈍器打到頭顱破裂命危，但送醫時卻謊稱遭車子撞擊。

對此，彭女長期視而不見，2020年6月7日知道女兒遭陳男餵食安非他命、FM2死亡後，竟冷酷提議埋屍，以湮滅證據。當時陳嫌同意後，找來蔡姓友人，一同合力將女童遺體以棉被包裹，再載運至南投的某衣櫃內棄置。之後，陳嫌、彭嫌將遺體轉移棄置到樹下。

南投地檢署偵結起訴後，將陳男求處無期徒刑或死刑，同時也將彭女以湮滅證據、遺棄屍體等罪嫌起訴，求刑2年6月以上，盼法院從重量刑。

南投地院審理時認為，彭女知情女兒遭他人殺害後，僅因畏懼負擔刑事責任，竟與他人聯手任意掩埋遺棄屍體而未妥適安葬亡靈，顯然已罔顧為人母應盡之扶養保護之責，但考量她犯後坦承犯行、態度良好，仍有悔悟之心，加上她已懷孕生產，有表示希望能好好照顧新生兒，並會尋求政府機關及友人幫助；法官擔憂若判彭女長期徒刑，恐將不利她親身照顧幼兒，反而增加憾事重演的可能，審結依法判處有期徒刑1年10月。

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