　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投3歲女童遭凌虐「餵毒慘死」　狠母再當媽…懺悔獲判1年10個月

▲▼女兒遭餵毒虐死，彭姓生母竟提議埋屍滅跡。（ETtoday資料圖／記者李忠憲、白珈陽翻攝）

▲女兒遭餵毒虐死，彭姓生母竟提議埋屍滅跡。（ETtoday資料圖／記者李忠憲、白珈陽翻攝）

記者徐愷昕／南投報導

南投3歲彭姓女童遭生母同居人凌虐，最後被餵毒不幸身亡，怎料彭姓生母不僅未報案，還提議埋屍滅跡。案經南投地院審理，合議庭衡量彭女犯後坦承犯行，態度良好，顯見已有悔悟之心，且考量她已懷孕生產，有表示希望能好好照顧將來出生的幼兒，審結依共同犯遺棄屍體罪判處有期徒刑1年10月。可上訴。

▲▼女兒遭餵毒虐死，彭姓生母竟提議埋屍滅跡。（ETtoday資料圖／記者白珈陽翻攝）。

▲3歲女童遭餵毒虐死。（ETtoday資料圖／記者白珈陽翻攝）。

根據檢方調查，37歲陳姓同居人凌虐3歲女童長達4個月，期間多次持鐵尺、鞋拔等物毆打，還拿竹籤戳刺女童大腿、胸腹部，並用膠帶纏繞女童頭部、眼睛，避免其吵鬧。另外，女童被命令睡地板、不准上床，曾被陳男用鈍器打到頭顱破裂命危，但送醫時卻謊稱遭車子撞擊。

對此，彭女長期視而不見，2020年6月7日知道女兒遭陳男餵食安非他命、FM2死亡後，竟冷酷提議埋屍，以湮滅證據。當時陳嫌同意後，找來蔡姓友人，一同合力將女童遺體以棉被包裹，再載運至南投的某衣櫃內棄置。之後，陳嫌、彭嫌將遺體轉移棄置到樹下。

南投地檢署偵結起訴後，將陳男求處無期徒刑或死刑，同時也將彭女以湮滅證據、遺棄屍體等罪嫌起訴，求刑2年6月以上，盼法院從重量刑。

南投地院審理時認為，彭女知情女兒遭他人殺害後，僅因畏懼負擔刑事責任，竟與他人聯手任意掩埋遺棄屍體而未妥適安葬亡靈，顯然已罔顧為人母應盡之扶養保護之責，但考量她犯後坦承犯行、態度良好，仍有悔悟之心，加上她已懷孕生產，有表示希望能好好照顧新生兒，並會尋求政府機關及友人幫助；法官擔憂若判彭女長期徒刑，恐將不利她親身照顧幼兒，反而增加憾事重演的可能，審結依法判處有期徒刑1年10月。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

遭5酷刑凌虐！3歲女童「全身傷+被餵毒」掙扎慘死　檢怒：至少無期

快訊／南投3歲女童遭狠虐...餵毒慘死！狠母竟提議棉被包裹棄屍

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／大年初四台南火燒車！　2人慘成焦屍
孫生送醫掛急診！　才剛許願要身體健康
蔡英文過年邀請網紅到官邸吃飯　雞排妹有事缺席
空軍志願役跑新春聚會　試車拋飛2死！23歲妻目睹崩潰
小馬雲被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2」都答錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢240秒撲滅

雨勢太大轎車「引擎進水」拋錨　警助推車安置等救援

南投3歲女童遭凌虐「餵毒慘死」　狠母再當媽…懺悔獲判1年10個月

31歲男「酒駕自撞號誌桿」車輛陷火海！遭波及屋主冒險救人

空軍志願役攜妻新春聚會…凌晨試車自撞「拋飛慘死」！妻目睹崩潰

愛河人魔獵殺2流鶯！8個月後再殺76歲嬤「內褲褪到腿」　DNA露餡了

愛河連續殺人魔！透天厝1週內屍臭沒停過　2流鶯喪命慘狀都一樣

特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

女遊客阿朗壹古道健行失足摔傷！手肘脫臼體力不支　海巡抬送醫

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢240秒撲滅

雨勢太大轎車「引擎進水」拋錨　警助推車安置等救援

南投3歲女童遭凌虐「餵毒慘死」　狠母再當媽…懺悔獲判1年10個月

31歲男「酒駕自撞號誌桿」車輛陷火海！遭波及屋主冒險救人

空軍志願役攜妻新春聚會…凌晨試車自撞「拋飛慘死」！妻目睹崩潰

愛河人魔獵殺2流鶯！8個月後再殺76歲嬤「內褲褪到腿」　DNA露餡了

愛河連續殺人魔！透天厝1週內屍臭沒停過　2流鶯喪命慘狀都一樣

特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

女遊客阿朗壹古道健行失足摔傷！手肘脫臼體力不支　海巡抬送醫

站穩大聯盟要勇敢　張育成嘗試跨出那一步

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢240秒撲滅

宜蘭新增2縣定古蹟：林氏家廟追遠堂、蘇澳張公廟

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

立志成為海軍「水行俠」　任毅任婕兄妹檔守護海疆安全

錦江軍艦完成26年偵巡使命　塔江軍艦薪火相傳

愛吃湯泡飯！長輩狂勸「會胃痛」　醫揭背後真相

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

去年狂賣！「2020年賣場火熱熟食排行」　必吃銅板便當、烤雞腿

孫生突心臟痛「送醫掛急診」！　才許願要健康…太操勞身體出問題

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

認識14天綠她男友！台南直播主還原凌虐2天過程

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

愛河連續殺人魔！流鶯一一慘死　他狠奪4命槍決伏法

癌末女曝離家染毒原因　生前告別式超催淚

相親認識妻！台南男一知「不是處女」氣告

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍

更多熱門

相關新聞

押人討債砍死人　3煞輕判定讞

押人討債砍死人　3煞輕判定讞

新北市男子林揚智不滿屠姓男子積欠145萬元債務，2019年底強押屠男至新北市新莊區一間辦公室拘禁，打算剪斷他的手指逼債；屠男趁機逃脫，持小剪刀與林男等人的2把開山刀奮戰，最後還是遭砍死。一審法院依殺人罪分別判刑12年與11年，二審改認定傷害致死罪，分別判刑6年8月到9年半不等。案經上訴，最高法院駁回上訴定讞。

埔里男打麻將遭槍殺　妻哭喊快救人

埔里男打麻將遭槍殺　妻哭喊快救人

快訊／南投埔里驚傳槍擊！1男胸口中槍身亡

快訊／南投埔里驚傳槍擊！1男胸口中槍身亡

即／南投金紙工廠年初一大火　財損達2000萬　

即／南投金紙工廠年初一大火　財損達2000萬　

國小女童上課遭捅傷　校方冷回：告我

國小女童上課遭捅傷　校方冷回：告我

關鍵字：

南投女童餵毒殺人棉被裹屍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面