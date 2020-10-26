遭5酷刑凌虐！3歲女童「全身傷+被餵毒」掙扎慘死　檢怒：至少無期

記者白珈陽、林昱萱／南投報導

南投縣9月間一名3歲女童疑遭彭姓媽媽的陳姓前男友餵毒死亡，被埋屍在名間鄉八卦山上老家旁空地，而檢方調查後發現，女童生前遭到陳嫌多次虐待，不僅被鈍器毆打頭部、還被竹籤戳刺，甚至陳嫌還為了避免其跑鬧，用膠帶纏繞她的頭部、眼睛。對此，南投地檢署偵結，就陳嫌部分請求法院量處無期徒刑以上。

▲涉嫌虐死女童埋屍的陳姓嫌犯。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢方指出，陳嫌從2月中開始直至今年6月，多次凌虐年僅3歲的小女童，不僅用鈍器毆打她頭部，造成她顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血，不僅如此陳嫌還用鞋拔、鐵齒等物痛毆女童，甚至拿竹籤狠戳女童的大腿、胸腹部。更誇張的是，陳嫌為了避免女童跑鬧，還拿膠帶纏繞住女童的眼睛、頭部。

此外，陳嫌還對女童施加多種不人道的身、心靈之折磨，不僅不准她睡在床上，之後甚至還拿毒餵食女童，導致女童於當日下午因呼吸功能抑制而窒息死亡。事發之後，陳嫌還與彭嫌（女童母親）、蔡嫌商討如何棄屍，三人先是將女童遺體用棉被包裹後，帶到陳嫌親戚家的衣櫃內棄屍，接著又將遺體帶出，埋到某棵樹下。

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▲女童遭埋屍。（圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

整起事件直到8月中檢察官接獲檢舉信，趕忙與警方前往現場搜索後才曝光，並於9月初在樹下土堆中，起出女童的遺體，並查扣埋屍所用的犯罪工具。另外，由於女童已死亡多時，因此其屍體已經嚴重腐敗，但雖然查證不易，檢察官仍是堅決要為替死者發聲、還給女童一個公道，因此積極偵辦此案。

▲女童母親不僅幫陳嫌隱瞞，還提議、協助埋屍。（圖／記者白珈陽攝）

對此，檢方認為，陳嫌僅因個人情緒因素、視女童生命如草芥，任意毆打、傷害毫無反抗能力的女童，更因餵食女童毒品造成死亡，犯後為求脫罪而為荒誕、脫逸事實甚鉅之辯詞否認犯行；而彭嫌為女童生母，卻罔顧為人母之扶養保護義務，不僅疏於照料女童，且對女童經常遍體麟傷未加聞問，甚且於知悉女童死亡後，提議湮滅遺棄屍體之刑事證據，未妥善安置亡靈等情，請求法院就被告陳嫌、彭嫌部分分別從重量處前述刑度。