快訊／南投3歲女童遭狠虐...餵毒慘死！狠母竟提議棉被包裹棄屍

▲女童遭餵毒致死，其母竟提議棄屍。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣9月間一名3歲女童疑遭彭姓媽媽的陳姓前男友殺害後，被埋屍在名間鄉八卦山上老家旁空地。對此，檢方調查後發現，女童生前竟遭陳男餵毒品而死，而其母親竟狠心提出棄屍。對此，南投地檢署偵結，就陳嫌部分請求法院量處無期徒刑以上。

檢方指出，陳男從2月14日起到6月4日凌晨，基於凌虐、傷害女童之犯意，多次在南投、台中等處，持不詳鈍器毆打女童頭部，導致其顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血等傷害，而送醫時卻又謊稱其是因為遭到車子撞擊。此外，陳嫌還用鐵尺、鞋拔等物毆打、竹籤戳刺女童大腿、胸腹部，甚至還為了避免其跑鬧，用膠帶纏繞女童的頭部、眼睛。

▲涉嫌虐死女童埋屍的陳嫌。（圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

另外，陳嫌還不准女童睡在床上，命令其躺睡地板，持續對女童施加身體上、精神上、不人道，且足以妨害女童身心健康之凌辱、虐待行為。此外，更誇張的是，陳嫌還於6月7日以不祥之方式，餵食女童安非他命、FM2，導致她於下午時死亡。女童遭餵毒致死後，陳嫌本來要隱瞞此事，但因為蔡嫌、彭嫌(女童母親)得知此事，3人竟謀議棄屍，先由蔡嫌、陳嫌將女童遺體以棉被包裹後，載運至南投的某衣櫃內棄置，而之後陳嫌、彭嫌再將遺體轉移棄置到樹下。

▲女童遭埋屍。（圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

對此，檢方認為，本案並以陳嫌僅因個人情緒因素、視女童生命如草芥、任意毆打、傷害毫無反抗能力的女童，更因餵食女童毒品造成死亡，犯後為求脱罪而為荒誕、脫逸事實甚鉅之辯詞否認犯行;而彭嫌為女童生母，卻罔顧為人母之扶養保護義務，不僅疏於照料女童，且對女童經常遍體麟傷未加聞問，甚且於知悉女童死亡後，提議湮滅遺棄屍體之刑事證據，未妥善安置亡靈等情，請求法院就被告陳嫌、彭嫌部分分別從重量處前述刑度。