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國小女童上課遭捅「血流2天」！校方協調完冷回：去告我

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童上課遭捅傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新疆烏魯木齊市7歲的女童先前到校上課，回家後私處血流不止，媽媽一問之下，才知道是遭到男同學捅傷的，對女童的身心靈造成嚴重創傷。沒想到，事件發生後，涉案的男同學依然如常地到校上課，校方也只有冷淡回應，讓女童的家長氣炸了。

綜合陸媒報導，7歲的甜甜（化名）就讀烏魯木齊第九十一小學，2020年6月5日放學後，回家不斷哭喊「下身疼」，讓媽媽感到相當奇怪，因此將褲子脫下來檢查。

媽媽看了一下，才發現女兒的私處不斷流血，感到相當氣憤，詢問「是誰做的」，才知道是同班的男同學做的。甜甜的媽媽帶著女兒到醫院檢查，診斷結果為「外陰處女膜損傷」，氣得跑到學校，要求提供課堂的監視器畫面。

對此，校方則堅持，一定要警方介入，才會給監視器畫面，男童的家長也說，雖然孩子調皮，但絕對不可能做出這種事，雙方不歡而散，甜甜的母親也選擇報警。

▼女童私處遭同學捅傷。（圖／翻攝《杭州網》）

▲▼女童私處遭同學捅傷。（圖／翻攝《杭州網》）

再到醫院進行檢查，醫師發現，甜甜的私處除了處女膜損傷，還有抓傷的痕跡，且十分紅腫，但因為害怕惹上官司，因此不願意給予檢查報告。

甜甜的母親氣炸報警，校長也因此請來學校約談，希望能不要起訴，提個數字出來，讓校方、對方家長賠償。不過，由於事關女兒的名譽，甜甜的父母認為，並非賠錢就可以解決的事情，且甜甜早已被該名男同學多次欺負，校方應該將男同學退學，再開除導師，這樣才算合理解決。

▼女童私處遭同學捅傷。（圖／翻攝《杭州網》）

▲▼女童私處遭同學捅傷。（圖／翻攝《杭州網》）

雙方不歡而散，校方態度也漸趨強硬，雖然願意給予3萬元（人民幣，下同，約新台幣13萬元）的賠償，但甜甜的父母必須提告，透過法律途徑來拿。

由於一直沒有討論空間，甜甜的父母思考後，也決定提出告訴，雖然甜甜的父母看不上這筆小額賠償，但還是必須替女兒討回公道。

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