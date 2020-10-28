快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

記者柯沛辰／綜合報導

南投3歲彭姓女童遭生母同居人凌虐，最後被餵毒不幸身亡，結果彭姓生母不僅未報案，還提議埋屍滅跡。案件曝光後，經南投地檢署偵辦起訴，南投地方法院28日晚間考量彭女12月即將生產，裁定交保並限制住居。

根據檢方調查，37歲陳姓同居人凌虐3歲女童長達4個月，期間多次持鐵尺、鞋拔等物毆打，還拿竹籤戳刺女童大腿、胸腹部，並用膠帶纏繞女童頭部、眼睛，避免其吵鬧。

另外，女童被命令睡地板、不准上床，曾被陳男用鈍器打到頭顱破裂命危，但送醫時卻謊稱遭車子撞擊。

▲涉嫌虐死女童的陳姓毒蟲。（資料照／記者李忠憲翻攝）

對此，彭女長期視而不見，6月7日知道女兒遭陳男餵食安非他命、FM2死亡後，竟冷酷提議埋屍，以湮滅證據。當時陳嫌同意後，找來蔡姓友人，一同合力將女童遺體以棉被包裹，再載運至南投的某衣櫃內棄置。之後，陳嫌、彭嫌將遺體轉移棄置到樹下。

今年9月，彭女羈押南投看守所，但發現懷孕超過6個月，因此依刑事訴訟法第114條規定，聲請具保停押。當時法官裁定5萬元交保、限制住居，但娘家對彭女心灰意冷，遲遲未出面協助保釋，因此彭女一度提出抗告，要求降低交保金額或改以其他方式交保，遭高分院駁回。

▲女童遭埋屍地點。（圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

南投地檢署26日偵結起訴後，將陳男求處無期徒刑或死刑，同時也將彭女以湮滅證據、遺棄屍體等罪嫌起訴，求刑2年6月以上，盼法院從重量刑。案經南投扡院審理，陳男持續羈押，但考量彭女12月就要生產，28日晚間裁定交保，但限制住居在台中市娘家。

▲女兒遭餵毒虐死，彭姓生母竟提議埋屍滅跡。（資料照／記者白珈陽攝）