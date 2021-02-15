父親病逝不到1年！母女同時懷孕　女兒氣炸：不打掉就斷絕關係

▲她和母親一起壞孕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

家住重慶的孫姓女子PO文公審自己57歲的母親，指控對方讓自己心灰意冷。她表示，父親去世不到1年，母親不但認識了新的男伴，而且兩人還發生了性關係！事到如今，母親竟然和自己同時都懷孕，還執意要嫁給對方。她一氣之下稱，「要么妳現在就把孩子打掉，安安心心的好好帶外孫，要么現在就斷絕母女關係！」

孫女回憶，父親是在自己結婚不到半個月，突然腦中風住進了醫院，由於耽誤了最佳的治療時間，因搶救無效死亡。之後，她將母親從老家接到了重慶，還報了一個歐洲旅行團，讓母親去旅行散散心。

果然，母親旅行回來後，變得開朗了起來。一段時間後，孫女發現母親經常拿著手機聊天、打電話。追問之下，母親才吐露，在旅行的時候，認識了一位離婚男子，而且該男子年齡也57歲，對自己也挺好。

一聽這樣的情況，孫女和母親發生了爭吵。隨後，母親搬出去，自己租了個房子住。到後來，孫女懷孕，最近她去看望母親時，竟發現對方在廁所嘔吐，詢問之下母親承認已經懷孕了。

母親進一步還說，預產期和女兒在同一個月。孫女立即強烈要求母親將孩子打掉，同時還威脅「不打掉孩子就斷絕關係」！爭吵之後，母女兩人再也沒有聯繫過。

最近，孫女PO出事情的後續，「有一天發現母親抱著一個孩子坐在椅子上，而且是孤零零的一個人，身邊並沒有發現那個男人的身影。」

對此，網友戰翻，有的覺得母親沒錯，「迷惑，57歲不能追求自己幸福了嗎」、「這個女兒很好笑，她才是一點都不站在媽媽的角度考慮」、「這個女兒一點都不希望母親幸福」。不過，也有網友認為，「女兒應該也是怕自己媽媽受騙吧，你看母親最後結局還也很可憐」。

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