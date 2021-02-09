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小六女友狠甩兒子！媽見新對話臉垮「你的玩偶嗎」　網酸：很變態

▲妹子,學生,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲國一兒子快換女友，媽媽看了哭笑不得！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「媽媽看手機系列！」一名女網友透露，日前兒子交了小六女友，只見兩人對話愛到無法自拔，讓原PO刷新三觀，結果一個月後，原PO發現兒子分手了，這次新對象森77指控，「你當我什麼啊，你的玩偶嗎？」再度讓原PO臉上三條線直呼，「現在小孩出頭真的非常多...」

一名媽媽在臉書《爆廢公社二館》傻眼表示，現在讀國一兒子根本炸滿桃花，繼上次「熱戀小六女友」，對話差點閃瞎原PO，只見兩人開口閉口都是「愛」，像是兒子喊話「小心一點，妳掛了我會哭死，愛妳寶貝」，而女方回應，「我不會掛，只要你活著，我一輩子都在你身邊」，兒子接著再秒傳6顆愛心，「愛妳，愛死妳了」，讓原PO看了超無言。

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一陣子後，原PO好奇再打開兒子手機，這次不得了，小女友直言心情不好，竟開口喊輕生，更疑似要求分手，嚇得兒子整晚都在哭。原PO驚覺不妙便趕緊介入處理，向老師通報，並希望深入家庭了解，就怕孩子做傻事。

如今隔了半個多月，兒子又換了新對象，原來小六女友早提分手，這是換成「作業天天追著我告白的OO」，好奇心驅使下，原PO看訊息內容，只見妹子生氣指控，「寶寶，不喜歡我就不要給我希望，給了希望就不要讓我失望，你當我什麼啊，你的玩偶嗎？」

▲▼看兒子手機，上次鬧自殺的小六女友自己提分手了，這次又突然來一位寶寶（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲兒子似乎交新女友，卻引發愛情糾葛！（圖／翻攝爆廢公社二館）

原PO既錯愕又傻眼，不禁調侃兒子私生活太精彩，「現在小孩出頭真的非常多...現在國一的小孩詞彙就這麼豐富，我以前國一都還在跟媽媽要十元（零用錢）！」

文章貼出後，幾小時就引發近萬名網友朝聖，「妳的行為不得不說有點變態」、「兒子應該很帥？」「兒子是不是很帥？不過講真的，小朋友也會在意面子的，建議別大辣辣的po出來啦」。不過，事後再查詢文章內容時，媽媽不明原因已刪文。

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