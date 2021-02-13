▲新北「三鶯社區藝術共創」成果展，帶你看見不一樣鶯歌。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立美術館「三鶯社區藝術共創成果展」熱鬧進行中！即日起至3月5日，美術館透過藝術策展讓大家看到不一樣的鶯歌。「好天落坱，下雨落膏」矗立的煙囪和陶工藝品是大家所熟知的鶯歌在地特色，然而文化底蘊濃厚的鶯歌不只陶藝產業興盛，更有多元豐富的藝文歷史痕跡，包括過去鶯歌曾經有臺灣最大的鶯歌湖山製片廠、超過70年製作豆皮的歷史、風靡日本數十年的「蟲包」產業，等著大家慢慢挖掘。

文化局表示，即將落成於鶯歌的新北市立美術館，為推行「全民美術館」的願景，展開「三鶯社區藝術共創計畫」，以「藝術共創」走入社區，梳理在地原有多元文化及生活樣貌，在美術館誕生前從街區策展出發，重構鶯歌街區，透過「民眾參與」開啟藝術與地方的對話，更讓藝術力蔓延在這片土地上。

民眾能透過參與展覽的過程重新反思以及認識這片土地，亦能從中聽見更多居民及遊客對地方的聲音。回鄉擔任展覽志工的羅小姐表示：「在一次次與民眾介紹展覽作品時，也不斷梳理個人對於土地、生活和記憶的情感，偶爾會發現在對話的過程中也能從他人的故事中學習到更多的事。

▲展覽志工與民眾互動，以藝術為媒介，打開人們對於空間、時間和生活的想像。

另外，位於核心展區的「鶯歌，你哪味？」中介紹鶯歌在地的玉峰影業「湖山製片廠」曾經是臺灣電影界文藝啟蒙的重要角色，而這樣的主題也勾起許多在地人的生活記憶，萍水相逢的展覽志工和觀展民眾開心聊起當年大家都喜歡的在地戲院，甚至難掩笑容地說起曾經和戀愛對象在戲院初次相見的故事情節。

文化局表示，本次成果展不僅展示藝術作品，而是期待透過更多的周邊活動帶領大家不斷的交流與對話，藉以深度認識鶯歌並開發創造力。以藝術為媒介，打開人們對於空間、時間和生活的想像，使民眾可以在這看見充滿故事的地方記憶，在挖掘時空的樂趣裡創造生活靈感，學習看見日常生活中的美學角落。

展期間除了9大藝術展點，還有4場文化藝術漫步活動與3場社區活動邀請民眾參與，更有集章活動，參觀9大展點完成任務集滿戳章，有機會兌換限量在地特色神秘好禮，邀請大家走進鶯歌來看展，詳細報名資訊請上「新北市立美術館」官網查詢。

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