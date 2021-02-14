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唐鳳可以控制你家飲水機？政院報告科技政策　打造護國群山顧經濟

▲▼行政院報告5G、AI、AR／VR等科技政策成果。（圖／行政院提供）

▲行政院報告5G、AI、AR／VR等科技政策成果。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌大年初二推出「政策回娘家」影片，以「無人車有坐人還能不能叫無人車？」為題，由科技部長吳政忠、數位政委唐鳳報告科技政策，強調行政團隊大力投資新科技，全力打造護國群山顧經濟，讓台灣更方便、也更有競爭力。

影片開始就讓觀眾順著旁白開始想像，你跟朋友吃著火鍋唱著歌，AI負責幫你看路，透過低延遲的5G網路，完全的自動駕駛帶你上路，這台車從設計到組裝，都是台灣製造，唯二的技術困難是火鍋放在車子裡面到底安不安全，「以及這個未來到底要等多久，才能看得見」。

接著旁白說到，為了這一天早點到來，2016年以來，政府投入一整鍋的預算，鎖定半導體、5G、AI顯示科技種種技術，還開玩笑稱，這些計畫，不僅讓唐鳳可以用腦波控制你家的飲水機，也能讓台灣迅速掌握下一個世代的重要科技，在應用面奪得先機。

隨後登場的唐鳳說，也就是類似觀落陰的狀態，就是說當戴上VR的眼鏡耳機之後，好像全身都跑到另外一個地方去了；至於所謂的AR就是所謂陰陽眼的狀況，就是一面看到自己所在的地方，但是一面也是在上面再加疊一層，別人所看到的樣子。

唐鳳進一步解釋，好比現在看到一個要修的機器，透過AR／VR系統，老師傅就可以附身在我身上，用背後靈的身分，在我現在看到的機器管線上加上標註，指示先修這邊、再修這邊、再修這邊，同樣的也可以穿越時間和空間上的限制。

在5G部分，吳政忠說，5G充分運用以後，從生活食衣住行育樂都會跟著網路、數位科技相關，全部都要做一些傳統科技的翻轉，如果台灣的硬體可以搭配上這些國際的大軟體公司與台灣的軟體人才，很多機會會落在台灣身上。

他進一步說，2019年、2020年公私協力，政府的經濟部、中研院，還有私部門包括google、微軟，一起培育超過2、3萬個人工智慧人才。

至於AI部分，唐鳳表示，AI台灣是根據ICT產業的優勢，不管在良率方面或者維修方面，請中小企業出題，由所有願意想要AI技術的朋友來解題，不是好像一小撮人、幾個大的財團發展AI，把中小企業落在後面，而是透過中小企業出題的方式，分享在AI上的洞見，這樣一個轉型的方式。


行政院長蘇貞昌表示，美中貿易戰及疫情衝擊所帶來產業鏈的重組，這個時候尋求創新突破的最好時機。而在法令上，或者各種資源、政策上，能夠由政府幫忙排除障礙，讓研發團隊能夠更順利進行。

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