可隨時「限制港人離境」？　港修入境條例惹議

▲港府修訂入境條例惹議。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

港府今年初向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，保安局局長在修例後，可賦權入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人。對此，港大律師公會向立法會提交意見書，表明港人出入境自由受《基本法》保障，「修例並無列明在什麼情況下，入境處處長才行使特殊權力，擔心權力變得不受制約。」

▲保安局稱港人出入境受《基本法》和《香港人權法案》保障。（圖／CFP）

《香港01》報導，大律師公會認為，根據《基本法》31條，港人的出入境自由受到保障，有效旅行證件的持有人，除非受到法律制止，可自由離開香港特別行政區，無需特別批准。

大律師公會提到，根據現有法例，已存在禁止離境的限制，包括涉及刑事罪行被捕、防止疫症傳播等，《港區國安法》第43條已列明當局有權要求疑犯交出旅行證件，此番修例目的令外界難以理解，「修例並無列明在什麼情況下，入境處處長才行使特殊權力，擔心權力變得不受制約。」

▲港大律師公會批港府修訂入境條例，權力變得不受制約。（圖／CFP）

對此，香港保安局強調，《2020年入境（修訂）條例草案》加入賦權保安局局長就運輸工具提供乘客資料訂立規例的條文，旨在履行香港特別行政區在《國際民用航空公約》下的國際責任。

保安局指出，香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》第31條及《香港人權法案條例》下的《人權法案》第八（二）條保障，「擬議預報系統的目的是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，不會對香港居民出入境自由有任何影響，政府會確保系統的運作符合《基本法》和《香港人權法案》。」