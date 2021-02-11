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香港保安局長：本土恐怖主義轉入地下　隨時死灰復燃

▲▼香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

▲香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港保安局長李家超10日表示，自從《香港國安法》去年6月實施以來，香港香港逐漸由亂變治，但危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃，更有走向地下的跡象。

李家超指出，警方日前再次及時搗破一宗嚴重爆炸品案，在粉嶺搜獲逾20公斤爆炸品原材料，並以涉嫌「管有爆炸品」罪及「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪分別起訴兩名涉案人士，「本土恐怖主義再次響起警號，黑暴的威脅陰霾不散，巿民不能掉以輕心，必須保持高度警覺。」

李家超提到，案件中，警方除了搜獲共23.5公斤可用於製造爆炸品的化學粉末及遙控裝置外，也搜獲弓、箭、電槍、伸縮棍等武器，以及大量防毒面具、頭盔、防護衣等，還有一批寫有「光復香港　時代革命」等口號的單子。

李家超表示，經調查後，相信有人計劃於農曆新年前提供爆炸原料給本地極端暴力分子，以造成大量嚴重人命傷亡，「我嚴厲譴責這些罔顧人命的恐怖主義行為，炸彈一旦爆炸，波及附近的所有人和建築物，造成嚴重傷亡。」

李家超指出，自《香港國安法》實施後，欣慰見到街頭的暴力逐步平靜，鼓吹「港獨」的行為大為收斂，香港逐漸由亂變治，但危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃，更有走向地下的跡象。

李家超提到，持續一年多的暴亂，對香港引以為傲的法治基礎帶來嚴重衝擊，而守法意識崩潰也為香港的長治久安埋下炸彈，「雖然現時社會逐漸回復平靜，但未來仍然充滿各種挑戰，我們要居安思危，不能掉以輕心。」

李家超表示，由保安局成立的跨部門反恐專責組，成員分別來自六個紀律部隊，會繼續密切審視國際形勢的變化和香港受恐襲威脅的情況，並透過情報工作、演習訓練、跨機構合作及公眾教育等，提升內部準備，完善自身能力和制度，「與此同時，社會各界需要重新建立守法意識，攜手令香港成為一個安全的宜居城市。」

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