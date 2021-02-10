林鄭月娥拜年：國安法實施後香港已穩定　疫情穩定就可重新出發

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥10日與香港各部門首長一同發表新春賀詞，她表示，自香港國安法於去年6月實施後，社會已逐漸恢復穩定，只要疫情受控，香港肯定可以重新出發，再創光輝前路。

林鄭月娥指出，香港過去一年面對嚴峻挑戰，社會動蕩的餘波以及新冠肺炎疫情令香港經濟和市民生活大受影響，在中央大力支持、特區政府全力以赴、市民同心協力下，香港無懼挑戰，迎難而上。

林鄭月娥提到，新的一年是金牛年，西方文化中，牛象徵財富和力量；對中國人來說，牛代表勤奮、堅韌和耕耘，特區政府會以堅毅不屈的精神，全力抗疫，讓香港早日走出「疫」境，「我在2020年施政報告中已推出多項措施，只要大家團結一致，努力耕耘，貫徹『一國兩制』，維護國家安全，香港就可以把握國家發展大局帶來的機遇，令經濟和民生都有長足發展。」

▼香港疫情嚴峻，幾乎每日都有突襲封區檢測。（圖／香港政府）



政務司司長張建宗表示，在中央政府的全力支持下，特區政府將帶領香港把握國家發展的新機遇，積極參與粵港澳大灣區的建設，乘勢而上，讓經濟發展穩步上揚，譜寫香港發展新篇章。

財政司司長陳茂波說，只要大家齊心合力把疫情控制好，努力發揮好自身優勢，把握好國家的支持和提供的發展機遇，香港必定能克服挑戰，走向更美好的明天。

律政司司長鄭若驊說，在重回發展的路上，律政司會把握香港在「一國兩制」下的獨特優勢，積極鞏固香港作為全球國際法律及爭議解決服務中心的地位，善用「一帶一路」倡議及大灣區發展帶來的機遇，落實「法治公義普惠共享」的願景。