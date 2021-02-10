最靈車公廟曾「抽下籤」　那年港經歷SARS、大遊行

▲香港疫情嚴峻，港府祭出最嚴格「疫禁令。（圖／路透社）

文／中央社

今年香港春節堪稱「史上最冷清」，港府祭出最嚴格「疫禁令」，過去講究辦年貨的香港人只能在家過年。另外，每年初二，車公廟為香港求籤祈福被視為重頭戲。據了解，2003年新上任的民政事務局局長何志平曾抽到下籤，同年香港發生SARS；接著出現50多萬人反基本法的「七一遊行。」因此，今年香港運勢籤會是如何？引起港人關注。

在2019新冠肺炎疫情（COVID-19）疫情衝擊下，農曆年香港一切活動幾近停頓，港人無法高興地迎春節。自去年11月初起，香港爆發第四波COVID-19疫情，情況至今嚴峻，港府也因此不斷延長嚴格的防疫措施。

因應最新一波疫情，港府採取了較為嚴格的抗疫禁令，包括公眾場所不能有超過兩人以上聚集、餐館每桌不能多於兩人及晚上6時以後不能內用、所有娛樂場所關閉。這些防疫措施令港人至今無法出外聚餐，也不能看電影或做美容等。

▲不少港市民取消拜年，減少外出。（圖／路透社）

港府的防疫規定一般實行一週或兩週，最新的一次原定於2月3日到期，但由於疫情依然嚴重，港府提前公布延長實施兩週至2月17日，即農曆年初六。也就是說，在這個農曆年，市民仍然無法出外聚餐，也不能到卡拉OK等娛樂場所。至於拜年，在嚴峻的疫情下，不少人也取消拜年，以減少染疫的可能。

過去每年農曆年除夕或之前幾天，港人都會逛花市，選購桃花、水仙花、劍蘭等應節花類過年，但港府早前一度宣布取消花市，後來在花農和市民的批評下才決定重開，但規模卻大幅縮小，且有時間限制，令市民逛花市的心情大打折扣。

今年最令善男信女掃興的事，可能是黃大仙祠取消上頭炷香活動。約有百年歷史的黃大仙祠，過去農曆大年初一子時都有上頭炷香安排，不少善信爭先恐後排隊上頭炷香，祈求來年平安。但由於疫情嚴峻，黃大仙祠的管理機構日前宣布停辦今年的上頭炷香活動，市民不能到現場上頭炷香，有關儀式改為網上直播，這是黃大仙祠開祠99年來首次。

▲ 沙田車公廟。（圖／翻攝 華人廟宇委員會）

同樣具標誌性的車公廟也宣布年初二的求籤活動不對外開放。車公廟位於新界沙田，是本地著名廟宇之一，廟方最為著名的活動是農曆年初二為香港求籤祈福。

翻查紀錄，這項求籤祈福活動始自1995年，早年是由港府派遣官員為香港求籤，其後改由新界鄉議局主席負責；每年求出的籤文，無論是上籤或下籤，籤文都會引起媒體及社會人士熱議一番，成為新年的「熱鬧景象」。在歷來求籤活動中，2003年的一次至今令港人難忘。

當年新上任的民政事務局局長何志平為香港求得下籤，同年香港即發生嚴重急性呼吸道症候群（SARS），以致百業蕭條；接著又因為反對「基本法23條」立法而出現50多萬人參加的「七一」遊行。

2003年成為香港極不平靜的一年，當時社會上有人穿鑿附會，指何志平本身是基督徒，不信奉車公廟，港府不該指派他求籤；也有輿論指何志平求籤前未齋戒沐浴，求籤時又身穿黑衣，「因此求得下籤」。