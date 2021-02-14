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除夕夜衝合歡山武嶺亭放煙火　警要抓了！遊客最慘結局曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在臉書社團PO文指稱，目睹遊客在除夕夜跑到合歡山武嶺亭放煙火慶祝，畫面曝光後，掀起社會各界一面倒撻伐，擔心會引發森林大火。南投縣仁愛警分局副分局長涂瑞湮表示，遊客的行為可依《國家公園法》第13條裁處1000元至3000元的罰鍰，後續會依據即時影像畫面追查，並對施放煙火的遊客開罰。

該名網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文，內容提到，「新年快樂，但也請別快樂過頭，放煙火要慎選地方」，並附上一段影片，只見數名遊客聚集在武嶺亭，接著畫面一亮，居然有人在停車場旁邊施放煙火，慶祝農曆新年。

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遊客除夕夜在合歡山放煙火。（圖／東森新聞）

▼▲有遊客在合歡山放煙火。（圖／東森新聞，下同）

遊客除夕夜在合歡山放煙火。（圖／東森新聞）

畫面曝光後，許多民眾都覺得這樣的行為很不恰當，也擔心會引發森林大火，紛紛在網路上留言撻伐，「怎麼有這種人」、「要是火燒山很難救啊，而且半山腰有部落，根本是在害人」、「通通開罰起來，如果造成火災，除了消防單位救火不易，嚴重的話恐怕還會造成生態浩劫」。

對此，南投縣仁愛警分局副分局長涂瑞湮向《東森新聞》表示，遊客的行為可依《國家公園法》第13條裁處1000元至3000元的罰鍰，如果釀成火災，則會依據《森林法》第53條處以2年以下有期徒刑，併科2萬元以下罰金，後續也會依據即時影像畫面進行追查，並對違法施放煙火的遊客開罰。

▼警方要罰違規遊客。

遊客除夕夜在合歡山放煙火。（圖／東森新聞）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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