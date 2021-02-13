一桌「香菜年夜飯」如盆栽　網友笑噴開始「香菜料理」接力

▲年夜飯照片中的20道佳餚上全鋪滿了香菜。（圖／翻攝微博雩歌）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名博主「雩歌」11日在微博秀出朋友圈看到的「香菜年夜飯」，只見照片中的20道佳餚上全鋪滿了香菜，引起網友熱烈討論，直指「宛如是庭園造景」；「以為是盆栽」；「簡直是死亡套餐」。雖然有不少人討厭吃香菜，不過這則貼文也成功引起網友好奇，紛紛秀出自家的「香菜料理」。

▲網友在「香菜年夜飯」下蓋樓，紛紛曬出自家香菜宴。（圖／翻攝微博小棉麻被）

網友＠小棉麻被貼上自家的香菜年夜飯，照片中的大蝦、田螺和螃蟹上也灑滿了香菜，他還稱，「我以為我家已經很盛宴了。」對此，網友不僅不覺得有「香菜恐懼症」，反而紛紛留言點讚，「這是住在海邊嗎，好羨慕」；「端著碗過去」；「閩南人無疑」。

對於部分網友而言，香菜料理卻是猶如人間煉獄，討厭香菜的留言也蓋上76層樓，「咬到一下就反胃，還有芹菜」；「味道隔著屏幕都沖到我鼻子了」；「不會真有人吃香菜吧」。

▲大陸知名博主在微博上貼出滿滿一桌的「香菜年夜飯」。（圖／翻攝微博雩歌）

大陸知名博主「雩歌」在微博上擁有41萬粉絲，她在11日時貼出一張每盤食物上都灑滿香菜的照片，還發文稱，朋友圈看到的今年最佳年夜飯，引起網友蓋樓討論，成功吸引超5萬人按讚。