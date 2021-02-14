「5000元單數紅包」給女友爸媽　他被嗆太扯！情人節前怒放生

▲包紅包其實也有不少「眉角」。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男子包給女友爸媽的紅包金額是5000元，竟被對方抱怨「太扯」，讓他氣得決定在西洋情人節前分手，「為維護男人的尊嚴，決定放生！」

當事人初二在「爆怨2公社」臉書社團發文，貼出和對方的對話截圖：

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女方：我們在一起也不是1、2天，為什麼你都不懂得細心？除了下雨天，平常我上下車，你很少幫我開車門。在外面吃飯，你也很常忘了帶我的餐具。我爸媽生日除非我提醒，不然你也不會想準備禮物。

女方：昨天更扯，給我爸媽的紅包竟然包單數5000元。你知道嗎？我以前交往過的對象，沒有一個像你這樣不細心又不貼心的。

原PO：那就請妳去找妳前男友吧。

女方：你現在是怎樣？你這個人永遠都不會檢討自己。

▼您今年有收到紅包嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO寫道，「請容我抱怨一下！真覺得是太靠北了。為維護男人的尊嚴！決定放生。」對此，許多網友留言，「只是男朋友而已，妳要求太超過了吧！看來只能恭喜版主自由了」、「恭喜你現省了情人節禮物。」

包紅包其實也有不少「眉角」，像「3000」、「5000」會被歸到單數，因此比較少人包，比較多人包的金額像是3600、6000、6600等。「蝦皮購物」日前也分享一張「2021紅包行情表」，並提醒三個注意事項，包括紅包金額不可單數，不要使用過期的紅包袋，長輩紅包金額需逐年增加。

▼「2021紅包行情表」。（圖／翻攝蝦皮購物臉書）