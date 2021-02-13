陸APP春節搶百億紅包　網友吐槽上熱搜：只分到1.58元

▲大陸網路科技業春節時在APP上發紅包已成民眾最期待的「新年賀禮」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路科技業春節時在APP上發紅包已成民眾最期待的「新年賀禮」，包括支付寶集五福分5億（單位，人民幣，下同）、今日頭條分10億等，僅幾個網企「大腕」，春節紅包金額就超100億元。不過，活動結束後，網友紛紛曬出搶到的紅包金額，「1.58元」成為大概率分到的金額，甚至一度衝上熱搜榜。

▲網友吐槽百億紅包僅分到1.88元人民幣。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，不少紅包內的錢必須在限定時間內提現，過期作廢。很多網友領了塊兒八毛，嫌麻煩並不去提現，或者是紅包壓根沒法取出來，這種動輒宣稱發數億、幾十億紅包，實際發出多少錢，恐怕只有企業自己心裡清楚。

看到金額後，網友紛紛吐槽，「搶個塊兒八毛，有的還無法提現」；「我抽中0.16元」；「我分了1.58元」；「搶了0.08元，低出新高度」；「搶了三塊多，還讓我自豪去曬一下，這有啥自豪的？」；「一不小心，參加了上百億的大項目，最後分了一塊五。」

▲K歌紅包在搶紅包時需唱出提示的歌曲，唱對了才能領。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，網友在手機上搶紅包也有升級版，包括支持錄影拜年的串門紅包或是組隊紅包、答題紅包及K歌紅包等。其中，K歌紅包在搶紅包時需唱出提示的歌曲，唱對了才能領。分析指出，這些變化對於網路公司而言，可以避免在春節的集中競爭過於同質化，增加了互動性和趣味性。

▲僅幾個網路APP「大腕」，春節紅包金額就超100億元。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於網路發紅包的鼻祖「微信紅包」則是另闢戰場。改版後的微信紅包封面，有條件向個人開放，價格也降至1元／個。微信春節表情雨，還有隱藏彩蛋，有機會出現一款含微信十週年紅包封面盲盒，限量10000份。

