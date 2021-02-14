未幫來台滿6個月移工「定期健檢」　雇主最高恐挨罰30萬元

▲北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主須記得為移工定期健檢，否則將被處以6萬至30萬元罰鍰。（圖／台北市勞動局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

北市勞動局接獲，本國人小李（化名）日前自機場接合法聘僱的外籍勞工瑪麗亞（化名），回家安置好後就安排到醫院做健康檢查，但法定自聘僱許可生效日起，滿6個月要再健檢，但小李卻逾期8個月，遭到開罰。對此，台北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主須記得為移工定期健檢，否則將被處以6萬至30萬元罰鍰。

陳信瑜指出，小李因工作繁忙，一時疏忽，忘記安排瑪麗亞到醫院做定期健康檢查，直至相關機關通知後，才發現逾期辦理瑪麗亞的定期健康檢查，違反《就業服務法》，因此面臨罰則。

「罰鍰不輕，雇主別忘記！」陳信瑜說，為確保移工有健康的身體在台灣工作，以及避免移工從母國來台，不慎罹患傳染疾病而造成擴大傳染的疑慮，移工除剛入國3日需健康檢查外，自聘僱許可生效日起，滿6個月、18個月及30個月的前後30天內，同樣需要完成移工定期健檢。

北市勞動局表示，外國人在台灣要轉換雇主、重新核發聘僱許可，並讓新雇主接續聘僱時，若雇主發現移工已逾1年未接受健康檢查，應自聘僱許可生效日的第2天起7日內，安排移工到指定的醫院接受健康檢查。

最後，陳信瑜提醒，雇主聘僱外籍勞工來提供勞務時，應事先孰悉聘僱外籍移工等《就業服務法》的相關法令，若不確定是否合法時，也可向各法令諮詢機構或北市勞動局提出諮詢，以免不小心誤觸法網，呼籲雇主不可不慎。