走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬、可連續處罰

▲北市建管處提醒，樓梯、走廊需保持暢通，任意堆置雜物，依法可開罰4萬到20萬不等罰鍰。（圖／北市建管處提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市公寓大廈建築密集且數量龐大，土地空間寸土寸金取得不易，常會看到民眾將私人物品堆積在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊等，甚至停放餐車、汽機車及瓦斯桶。建管處提醒，上述空間需保持暢通，堆積雜物、設置柵欄等，依法可裁罰4萬到20萬罰鍰，且可連續開罰，民眾應多加注意。

依據公寓大廈管理條例第16條第2項規定，「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。」

建管處指出，經制止而不遵從者，可依法處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並得連續處罰。若肇致他人跌倒受傷，除可能被訴「過失傷害罪」而負民刑事責任外，如發生災害涉及妨礙人員逃生避難及影響消防救災者，將依公共危險相關責任依法究處。

建管處長劉美秀呼籲，為加強本市公寓大廈之居住品質及公共安全，請社區住戶積極檢視是否有走廊樓梯堆雜物妨礙出入等情形，並應自主改善以免觸法。