擴大招港澳生！教部修法鬆綁境外高中生來台　校長可當監護人

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近年越來越多港澳高中生有意願來台就讀，教育部近期研擬修法鬆綁法規，於境外申請五專或高中以下學校的港澳學生，可以就學名義來台，並開放公立高中自行評估是否有意願招收港澳學生。

為吸引優秀香港或澳門學生來台就讀高中，教育部近日預告「香港澳門居民來台就學辦法」修正草案，放寬相關限制與規定，得由校長、學校財團法人董事長或董事擔任在台監護人，並設定監護港澳學生人數上限，草案預告至民國110年2月22日，對草案有意見或修正建議者，可於期限內陳述。

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教育部指出，為提高港澳學生來台就學意願，並擴大招收港澳學生的生源，研擬修法鬆綁法規，除了現行在台灣地區已達就學年齡，具台灣地區合法居留身分的規定外，另外也新增一個就學管道，港澳居民於境外申請入學台灣的專科學校5年制及高中以下學校，得以就學名義來台。

教育部表示，考量學生未滿18歲，且父母無法隨行來台照顧生活起居，因此放寬規定，不僅限直系親屬擔任其監護人，得以學校校長、學校財團法人董事長或董事擔任在台監護人，但每人以擔任5名港澳學生的在台監護人為限。

教育部也新增規定，除了現行可招收港澳生的華僑高中外，開放公立高中自行評估是否有意願招收港澳學生，以增加生源管道，有意招收港澳生的公立高中，應於每年11月30日前將相關計畫報請主管教育行政機關核定。

