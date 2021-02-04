3巴基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

▲境外生權益小組表示，近日收到一名來自巴基斯坦境外生的求助信，表示其與同伴已經受困杜拜四個月。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

受國外疫情影響，教育部今年元月暫緩境外學生來台。不料，有3名錄取元智大學的巴基斯坦境外生表示，因簽證、行政流程緩慢，加上台灣暫緩境外生，3人被困在杜拜4個月，經濟陷入困頓。對此，元智大學表示，學生無法接受我國防疫旅館之價格，故無法核發入境許可，會續將持續協助學生返台。

境外生權益小組接獲個案，有巴基斯坦學生因申請簽證繁瑣，加上今年境外生暫停入境，導致滯留杜拜4個月。教育部長潘文忠表示，根據教育部目前初步瞭解，該個案可能涉及辦理簽證程序問題，會請駐外單位盡快協助；對於大專春季班境外生入境措施，2月1日已獲指揮中心核定，目前正跟衛政機關整理最後流程，近期就會發函各校院開放入境申請。

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元智大學說明，巴基斯坦為我外交部認列特定國家來台須提供簽證保證人方可辦理簽證，較他國學生程序上更加耗時，以致無法於10月前獲得來台簽證。此批學生於11月獲得簽證後即與本校討論來台事宜，在考量課程安排(已過期中考時程)及居留相關事宜下，本校建議學生在簽證過期前於1月底來台並完成檢疫後延後至1092學期入學，此意見亦獲學生同意。

元智解釋，本校於12月中旬與該生多次就檢疫旅館問題做討論，但學生無法接受我國防疫旅館之價格，故無法核發入境許可。12月底疫情指揮中心隨即宣布1月暫緩外籍人士入境，該生遂無法按計畫於1月入台。

對於後續協助，元智說明，將持續與我政府單位合作以利學生盡速來台。另外，本校對學生之補助措施，全額獎學金及生活津貼全數無條件保留至入學及入境檢疫車資及檢疫回報用sim卡補助。

