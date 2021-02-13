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社會 社會焦點 保障人權

獨／美女性學博士趁亂表白！讚爆《我媽會繳》　2輪衝蘇花改開戰了

▲國內知名性學博士許藍方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名性學博士許藍方 。（圖／翻攝粉專《許藍方博士 Dr. Gracie》）

記者吳奕靖／高雄報導

網紅流氓藥師劉信和日前騎重機行經蘇花改，結果被警察攔查開單，來回各有一張900元的罰單，劉信和把被開單影片錄下，同時放到網路還取名為《我媽會繳》，就在《ETtoday新聞雲》獨家報導之後，立刻引發一堆網友崩潰酸爆，不過也有超過十萬的網友力挺劉信和，就連國內知名性學博士許藍芳也到他的粉專留言：「就是喜歡說真話」，表達支持立場。

9日《ETtoday新聞雲》獨家報導《獨／紅牌重機衝蘇花改秒收紅單　網讚流氓藥師：900買安全好便宜》之後，立刻引發網路論戰，正反雙方都有，甚至還有人是質疑劉信和是為了自己「營造聲量」，還有人是覺得做秀，更有人酸劉信和一句「我媽會繳」根本是媽寶。

▲劉信和爭蘇花改路權，經過報導之後，許藍方以及重機相關社團力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劉信和爭蘇花改路權，經過報導之後，許藍方以及重機相關社團力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對質疑聲浪，劉信和再次錄影po到自己的粉專開嗆：「我認真看過每一則新聞報導下面的留言，85%的人腦袋都正常 剩下10％的可能影片沒看完或是邏輯有問題，還有那5%的就是低能兒沒什麼好說的，現在我說給你們聽會這麼做的原因：誰無父母誰無屁股啊？我媽會繳，阿我爸媽的孝親費是誰在付你覺得？身為一個人除了要有腦，還要有幽默感，這個版就是我最大，要陪我嘴的我很歡迎，要人身攻擊的我轟你出去，智商不足的也是直接封鎖」。

雖然有人質疑，但是劉信和最初的影片與報導，也在網路各大重機相關臉書社團來發酵，也超過有十萬人來力挺，其中像是《超激人》、《第四維度 Photography》、《G8IKER 激拜客》、《校長史丹利的二輪網誌》、《重機車友-各區路況、天氣回報中心》、《偷泥的賽車紀實器》，就連藝人陳為民，還有知名性學博士許藍方也有分享，而許藍方更在劉信和的臉書寫下：「就是喜歡說真話，活在真實世界的人類」。

▲劉信和爭蘇花改路權，經過報導之後，許藍方以及重機相關社團力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲流氓藥師騎紅牌重機衝蘇花改，遭開900元罰單，直說買平安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲劉信和爭蘇花改路權，經過報導之後，許藍方以及重機相關社團力挺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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