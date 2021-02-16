ATM領錢「機台電話響了」　他一接尷尬喊對不起！苦主+1：真的遇過

▲ATM上的電話可不是虛設喔！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人好奇，ATM領錢時，機台上的攝影機，到底是否有人遠端監看？一名男網友自嘲，日前準備領鈔票時，機器上的電話忽然響了，結果真相超爆笑，嚇得原PO道歉。文章曝光後，有網友也道出糗事，「真的有人在監看」，日前有店家貼紙條擋到攝影機，結果銀行人員也打來告知移開。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》分享過年糗事，昨（15）日他去超商的ATM，怎料錢都還沒領到，機器上的電話突然瘋狂作響，頓時原PO腦海閃過小劇場，「可能有重要的任務要派給我？」接著趕緊拿起話筒，真相讓原PO尷尬癌發作。

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電話另一端是一位小姐的聲音，提醒著「先生您好！你的飲料擋到監視器，麻煩移開一下...」當下，原PO一陣手腳慌亂，接著急忙回應「好的！對不起！」

▲有網友也曾接過ATM電話！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



爆笑經歷曝光後，掀起一票網友笑虧，「原來我在機器前挖鼻屎都被看光光了」、「原來那個電話是可以接的」、「叫工讀生別裝了，出來吧，大過年的」。不過有人質疑，「痾！那監視器位置怎擋」、「這是幻想文吧？怎麼擋?買台飲水機嗎」。

有苦主也在留言串+1分享故事，「我有遇過，真的有人在監看，在超商的ATM監視器是內嵌在機台的，結果店家貼了一張反詐騙擋到監視器，銀行真的來電告知」、「之前卡被吃掉，那支電話拿起來有專人接聽，40分鐘後就來到現場處理」。