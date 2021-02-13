王定宇嗆馬辦「哪裡胡說八道？」：辱罵國會議員小心踩到法律紅線

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九呼籲蔡政府勿再稱「武漢肺炎」，及不該拒絕中國疫苗等事，民進黨立委王定宇13日發表評論後，反遭馬英九辦公室指責已涉及誹謗造謠，請承擔法律責任。對此，王定宇回嗆，請問哪一件事情是胡說八道？作賊喊抓賊是馬辦一貫作法。他提醒，馬辦不要惱羞成怒，「你們並沒有法律免責權」，隨意辱罵國會議員，小心踩到法律紅線。

馬英九12日受訪時向蔡政府喊話，盼接納建言，包括：一、倘若中國願提供台灣疫苗，不應第一時間馬上拒絕；二、呼籲蔡政府不要再稱呼「武漢肺炎」；三、兩岸在11年前簽訂《海峽兩岸醫療衛生合作協議》，其中一章專門講防疫傳染病的，應該盡快推動。

王定宇不認同馬英九觀點，13日發文寫道，馬英九不僅未曾在中共打壓台灣的時候，向北京說重話，也未批評過中共不遵守兩岸之間的多項協議。對於為何不能拒絕中國疫苗，他則指出，台灣法律早在國民黨執政時，就禁止中國製疫苗進口。

另外，王定宇也說，「這麼會替中國要求台灣，But...馬英九的家人卻幾乎都是美國籍的喔！」鼠年剛過，但是這種「飼老鼠咬布袋」還在啊。」

王定宇的評論，引發馬辦不滿，批評他操弄仇中，刻意扭曲馬英九的言論。馬辦還指責，王定宇大過年就在胡說八道、無中生有，已涉及誹謗造謠，莫要輕忽法律責任。

對於馬辦的回應，王定宇下午錄製影片，再次一一說明清楚自己的論點。但他也反擊，請問哪一件事是胡說八道？哪一件不正確？只容許馬英九自己隨意發言，卻不允許別人糾正他，作賊喊抓賊是馬辦一貫作法。

王定宇也表示，提醒馬英九、馬辦，大過年不要氣急敗壞、惱羞成怒，「而且你們並沒有法律免責權」，隨意辱罵國會議員，小心踩到法律紅線。