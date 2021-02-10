「蔡英文要先伸出手來」　馬英九：兩岸責任丟給對方不符合事實

▲前總統馬英九。（圖／記者楊蕓攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文在農曆新年前夕發表談話，她表示，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則之下，共同促成有意義的對話。對此，前總統馬英九10日受訪表示，兩岸的互信兩方都有責任，如果把所有改善關係的責任都丟給對方，好像我們什麼事都不必做，也不符合事實﹔蔡英文願意和解是好事情，「她要先伸出手來」。

因應疫情嚴峻，馬英九年節期間雖未有公開行程，但今早仍與大姊到市場採買年菜，並接受媒體訪問。對於中廣董事長趙少康宣布爭取國民黨提名選總統，馬英九回應，有國民黨的黨員能參與總統選舉，相信都是很正面的發展 。

至於趙少康預告提出「喊一聲兄弟，保百歲平安」的兩岸論述，馬英九認為，兩岸如果要想復談的話，一定要提出能夠恢復兩岸互信的構想才行，當然原先的九二共識是一個方法，如果不用九二共識的話，有替代方案也很好。

針對蔡英文釋出兩岸善意，馬英九受訪時表示，兩岸的互信兩方都有責任，若都把所有改善關係的責任丟給對方，好像我們什麼事都不必做，也不符合事實。

馬英九強調，兩岸如果要和解，應該是雙方同時努力，而不能把責任歸咎於任何一方，蔡總統願意和解是好事情，「她要先伸出手來」。