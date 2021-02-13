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王定宇列3點開嗆馬英九　馬辦：涉及誹謗「請承擔法律責任」

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九呼籲蔡政府，不要再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」一事，民進黨立委王定宇13日發文批評馬英九替中國傳染病名稱要求台灣，諷馬的建言是「飼老鼠咬布袋」。對此，馬英九辦公室反嗆王定宇胡說八道，已涉及誹謗造謠，請自行承擔相關法律責任。

馬英九農曆大年初一受訪時向蔡政府喊話，盼接納建言，包括：一、倘若中國願提供台灣疫苗，不應第一時間馬上拒絕；二、呼籲蔡政府不要再稱呼「武漢肺炎」；三、兩岸在11年前簽訂《海峽兩岸醫療衛生合作協議》，其中一章專門講防疫傳染病的，應該盡快推動。

針對馬英九的建言，王定宇13日發文批評馬英九，指馬替中國傳染病名稱要求台灣，卻不曾對中共在國際打壓台灣的地位、名稱說過重話；要求蔡政府依照馬政府跟中共簽署的協議，要台灣配合中國防疫，卻對中共不遵守台灣中國之間多項協議、還有世衛處處打壓台灣，馬更是視若無睹。

王定宇痛批馬英九，「竟然說中國要給台灣疫苗，台灣不得拒絕；卻無視中國疫苗瑕疵，更無視台灣法律早在國民黨執政時，就禁止中國製疫苗進口，還有...什麼叫台灣不得拒絕！這麼會替中國要求台灣，But...馬英九的家人卻幾乎都是美國籍的喔！」鼠年剛過，但是這種「飼老鼠咬布袋」還在啊。

消息一出，馬辦不滿表示，王定宇大過年就在胡說八道、無中生有，已涉及誹謗造謠，莫要輕忽法律責任。

馬辦指出，美國總統拜登要求聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎；總統蔡英文也改稱新冠病毒，並祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。在蔡總統有意釋出善意，改善兩岸關係之時，王定宇卻大唱反調，仍在挑撥民粹、操弄仇中，到底是何居心？

馬辦表示，有關兩岸合作防疫及疫苗等議題，馬英九日前受訪時已說得很清楚 ，也見諸媒體報導，但王定宇卻刻意扭曲馬英九的言論。

馬辦指責，「屢屢造謠抹黑，反映出王委員的人格與問政品質，馬辦呼籲選民要睜大眼睛，勿再受騙上當，也請王委員自行承擔相關法律責任」。

▼王定宇13日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

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