緬甸軍政府傳趁夜抓人！數千人仰光示威　撤換央行行長震驚金融圈

▲緬甸反政變示威者13日連續第8天上街抗議。圖為最大城仰光示威群眾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

緬甸反政變示威者13日連續第8天上街抗議，數千人湧入最大城仰光商業中心，首都奈比多、第2大城曼德勒等地也能見到抗議群眾，控訴軍政府趁夜執行逮捕行動，外傳已有350多人被抓。日媒指出，這場政變行動如今已波及金融圈，因為緬甸央行行長Kyaw Kyaw Maung已遭到撤換，而副行長Bo Bo Nge則被拘留。

綜合路透、日經新聞報導，在緬甸軍方1日發動政變後，該國行政、立法、司法部門全已由軍政府控制，原實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人被拘留。

只不過，外傳緬甸央行行長Kyaw Kyaw Maung已被撤換，現階段仍不清楚他發生什麼事，但已知副行長Bo Bo Nge被拘留，且先前擔任軍政府中央銀行行長的Than Nyein被任命為央行行長。日媒形容，此一消息震驚金融圈。

場景回到緬甸第一大城仰光，數千人13日繼續走上街頭，展開連續第8天的大規模反政變示威活動。依據聯合國人權辦公室12日發布的數據，自1日政變首日以來，現已有350多人遭到軍政府逮捕，包括官員、民運人士及僧侶等。更有人宣稱，軍政府趁夜執行逮捕，讓許多示威者高舉「不要在晚上綁人」的標語。

1 neighbourhood in #Myanmar #Yangon now as community banging on pots to alert others if #police/#military start detaining people & to try & rescue person from being taken away says person who took/sent me video. Many using: #peoplecannotsleepwellatnight #WhatIsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/pfS8eJsIOu — May Wong (@MayWongCNA) February 12, 2021

非營利人權團體「援助政治犯協會」（AAPP）發聲明表示，軍政府鎖定抗議人士夜襲抓人，家屬對被逮捕者的罪名、地點、狀態等細節全都不清楚，且此一狀況發生在全境各地，並非單一孤立事件。

現已知航空公司工作人員、衛生工作者、工程師、學校老師現身13日的抗議遊行，聯手發動公民不服從運動，手持「每個孩子都是我們的未來，我們不想要獨裁」等標語。

不過，緬甸官媒「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）則稱，部分地區有數千人12日站出來，參加力挺軍政府的集會活動。

▼ 緬甸第2大城曼德勒（Mandalay）群眾上街示威。（圖／達志影像／美聯社）