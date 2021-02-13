美菲軍隊互訪協定若想保留　杜特蒂：美方必須付錢

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天表示，如果美國想保留菲美20多年歷史的軍隊互訪協定，就必須拿出錢來。

菲美兩國於1998年簽署的「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA），是美國在亞洲的戰略核心。然而，常語出驚人的杜特蒂這位民族主義者，原本就公開反對菲美間長久以來的軍事同盟關係，去年更因一名親信的赴美簽證遭撤銷，一氣之下片面取消這項協定。

不過目前為止，菲律賓已兩度延長軍隊互訪協定終止期限，以創造菲國官員口中的「窗口」來協商出更好的條件供雙方達成共識。

路透社報導，杜特蒂今天在視察新購得的空軍戰備後，向菲軍表示：「如果有美方人員在場，我想在此做出通知。從現在開始，你們若想敲定軍隊互訪協定，就得拿出錢來。」

杜特蒂說：「責任是共同承擔的，可是你們履行你那一部分責任時，不能沒有付出，畢竟如果戰爭爆發，我們都必須付出代價。」他是在暗指華府與北京在南海的軍事活動增加。

杜特蒂沒有進一步闡述或說明美國必須支付多少費用。美國駐馬尼拉大使館沒有立即回覆置評請求。

菲律賓國防部長已表明軍方希望保留軍隊互訪協定，因為菲國部隊資源不足，對於透過數十次的年度聯合演習來提升菲律賓部隊能力而言，軍隊互訪協定為至關重要。

美菲兩國官員昨天開會，力圖化解雙方對軍隊互訪協定的歧見，為美國總統拜登政府任內首見。中國在南海日益強勢，拜登政府已重申將鞏固美菲軍事同盟關係。

杜特蒂說，美國「可以隨意在我們的國土移動美軍軍隊…我們不喜歡這樣，因為我們想要保持中立。但目前的急迫性需要他們在這裡駐軍，我對此沒有意見」。

杜特蒂2016年掌權後，經常譴責美國的外交政策，改走親中路線，讓菲美關係複雜化。

杜特蒂重申，他想要避免因為海事主權聲索而與中國對抗，因為這會「引發我們承擔不起的後果」。

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