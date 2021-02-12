拜登關切習近平強硬對台　何志偉解讀：是拜託兩岸不要隨便出亂子

▲拜登擔任副總統期間曾會面習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登台灣時間11日與中國國家主席習近平通話，重申將會持續關切中方對台灣日益強硬的行動。對此，民進黨立委何智偉解讀，拜登主動提及台海問題，重點是拜託大家安定一點點、克制一點點，不要隨便出亂子。

白宮新聞稿指出，拜登在與習近平通話中重申他保護美國安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護一個自由開放印度太平洋地區，並強調他對北京的強制性和不公平的經濟做法、對香港的鎮壓、對新疆的侵犯人權行為，以及（中國在）該地區日益獨斷的行動的關切，包括對台灣的強硬動作。

新聞稿中也提到，兩國領導人還就新冠肺炎疫情、全球衛生安全、氣候變遷、防止武器擴散等共同挑戰交換意見。拜登承諾在促進美國人民和盟友利益時，追求務實、以結果為導向的雙邊接觸。

對此，何智偉12在臉書表示，「美國沒有任何一任總統一上任，他的外交政策就有天翻地覆的改變」，至於外交政策的落實，他則認為，因為疫情，所以現在美國跟中國在經濟層面，乃至軍事層面，都有很大幅度的調整，美中現在最重要的就是國內問題，「所以我的解讀」，拜登主動提及台海問題，重點是拜託大家安定一點點、克制一點點，不要隨便出亂子。

何志偉也提到，而且今年又是中國共產黨建黨100年，所以他認為拜登是在打預防針，希望在未來，不要有太激烈的動作，以維持兩大國之間微妙的權力平衡。

另外，拜登在台灣時間12日時向媒體透露，他昨天與習近平會談時間長達2小時，談話氣氛良好。但他也表達擔憂指出，如果美國不採取行動，中國就會「吃掉我們的午餐」。