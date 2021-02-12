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強調美國「基建急迫性」　拜登：中國將吃掉我們午餐

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

據《華爾街日報》11日報導，在一場有關基礎設施投資問題的會議上，美國總統拜登（Joe Biden）為了強調美國必須進快推動基建投資計劃的緊迫性。他甚至形容，「我們如果不行動起來，他們（中國）就會吃掉我們的午餐。」結果這句話引起陸媒高度關注。

據陸媒《觀察者》引述報導稱，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在白宮橢圓形辦公室會見4名兩黨參議員，向他們積極討論關於基礎設施建設的投資計劃。拜登表示，過去兩黨並未就基建問題進行足夠的溝通，他希望現在就此與國會達成「某種共識」。

報導指出，拜登還特別提到中國，為了證明美國加強基建的緊迫性。「他們投資了數十億美元解決交通、環境及其他的一系列問題，我們不能落下。」、「你們要知道，如果我們不行動起來，他們就會吃掉我們的午餐。」拜登多次對參議員表示，中國在鐵路和電動車技術等方面進步迅速。

陸媒《觀察者》還引述另一則《國會山報》消息，在當日會晤結束後，與會的兩名共和黨參議員卡皮托（Moore Capito）和詹姆斯·英霍夫（James Inhofe）對記者表示，會議是「積極和具有實質性的」，他們「在很多問題上都達成了一致」，同意推進制定一個更加明確的基礎設施建設投資法案。

拜登在上月中旬曾預告說，自己將在2月份求國會「對基礎設施和製造業、創新研發及清潔能源領域進行歷史性投資」。美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）也曾在就任前為此積極背書，還將此形容為「世代的機遇」，將讓「實現美國夢成為可能」。

▲▼拜登,習近平。（圖／路透）

▲白宮發言人認為拜登的意思是，「我們正在與中國競爭，對這種挑戰有著深刻和清晰的認識。」（圖／路透）

對於拜登說法，《觀察者》報導指出，「吃掉某人的午餐」在美國使用意思是，搶走某人的生意或擊敗競爭對手。值得一提的是，兩年前拜登還對關於中國的這種說法「不屑一顧」。當時，他曾說「他們（中國）不是壞人，他們不是我們的競爭對手。」時任美國總統川普曾指責拜登言論幼稚。

報導進一步稱，針對拜登言論，11日白宮記者會上，白宮發言人沙琪（Jen Psaki）在回應拜登說法時表示，此事表明總統認識到中國對美國構成的競爭威脅。「我認為總統的意思是，我們正在與中國競爭，而他對這種挑戰有著深刻和清晰的認識。」
 

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