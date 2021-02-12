暫解除！　繼TikTok後...拜登政府停止「微信禁令」　

▲美國政府11日要求聯邦法院暫停微信海外版(WeChat)禁令的訴訟。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

川普時代美國政府要求聯邦法院暫停微信海外版WeChat的禁令，以便重新審查這款移動應用程序對美國國家安全的威脅。最新消息指出，當地時間11日，美國政府已要求聯邦法院暫停微信海外版(WeChat)禁令的訴訟；1天前，也停止對TikTok禁令的訴訟。

據大陸官媒《中國新聞網》指出，位於美國舊金山的美國司法部聯邦第九巡回上訴法院聲明中說，自美國總統拜登就職以來，美國商務部正在重新審查針對WeChat禁令等前政府採取的措施。在審查結束後，才能確定WeChat等是否威脅美國「國家安全」以決定是否對其採取禁令。

聲明說，拜登政府「依然致力於維護國家安全、保障經濟發展以及保護用戶隱私。」另外，美司法部10日針對TikTok禁令發表類似聲明，要求位於華盛頓哥倫比亞特區聯邦上訴巡回法院暫停對TikTok禁令的訴訟。

▲ 去年美國禁止美國民眾下載通訊軟體微信（WeChat）和短影音平台抖音TikTok。（圖／路透）

去年8月6日，時任美國總統川普以WeChat和TikTok威脅美國國家安全為由對其頒布禁令。去年9月18日，美國商務部宣佈將於20日執行對微信和TikTok禁令，包括禁止通過美國在線應用程序商店下載或更新微信和TikTok應用程序等。

對此，微信美國用戶和TikTok分別在舊金山和華盛頓就禁令提起訴訟。近日，舊金山和華盛頓聯邦法院分別暫停川普政府的禁令。