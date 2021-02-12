港媒：台灣方面未意識「習拜通話」關鍵訊號？

▲美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

大陸國家主席習近平與美國總統拜登通電話。這是拜登就職以來，兩國元首首次對話。雙方互相表達彼此的關切，習近平甚至強調，「要求美方尊重中方在台灣、涉港、涉疆等問題上的核心利益。」對此，港媒《中評社》分析，西方媒體觀察並強烈感受，這次通話對於台灣有重要影響，但台灣方面不管是表面或實際面，似乎還沒意識認清其重要性。

大陸國家主席習近平與美國總統拜登除夕通電話，這是拜登上月20日就職以來，兩國元首首次對話。除夕通話以祝賀春節為切入點，是一個用心之舉，無疑是拜登總統對習主席和中國表達的一種善意和尊重，讓人感覺舒適、欣慰。

對比中方和白宮的聲明，雙方均在不同程度上展現了相對的友好與理性，雙方對一些重大問題表達關切、也強調相關領域的務實合作，兩國領導人的表態充分體現了中美關係的重要性。

中美元首除夕通話，向世界釋放了積極信號。大陸官方媒體說，西方媒體發現了其中的關鍵信息，即這次通話是習近平和拜登作為兩國元首的首次接觸，拜登在首次通話中希望重啟中美關係。除夕通話說明大環境在改變，未來還會有更多「可能性。」

▲總統蔡英文錄製影片，發表農曆春節談話。（圖／總統府提供）

中美關係是世界上最重要的雙邊關係，除夕通話的重要性不言而喻，不過對台灣似未造成很大觸動，從台灣方面昨（11日）的回應，到媒體的相關報導，均可看到這一點。「顯然，台灣方面還未意識到、或表面上未意識到這次通話將對台灣造成重大的影響。」

中美從對抗走向競合，對台灣而言，兩岸關係也必須隨之調整。國民黨昨天提醒民進黨政府須真正察覺到大環境的改變。國民黨立委曾銘宗認為，台灣不能再走過往徹底依靠美國與大陸對抗的路線，需爭取與大陸對話來確保台海和平。這是很理性、很現實的看法。