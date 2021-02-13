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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

田方倫延續李新「生前最後政見」參選市議員　點藍營4制度陋習

▲田方倫受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲田方倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨自2019年失勢後，立法院被民進黨多數掌控，在萊豬一役，綠營青年支持率雪崩式下滑，此時，藍營打鐵趁熱推出「參政7號角」計畫，推動修法鼓勵青年參政。在松山信義服務6年之久的前青年團團長田方倫投入市議員戰局，並延續前台北市議員李新對於食安政策健全的遺願，同時，他也建議國民黨改掉4大制度陋習。

田方倫自2015年開始至今，在李新、李柏毅辦公室擔任助理，具有選區服務、質詢、法案等經驗，如今準備參戰已投入6年多服務經歷的松山信義區。

在未來，田方倫將會主打2項緊扣市民生活的重要議題，一個是食安法規修正，他希望延續李新最後的政見，嚴加處理台北市的食安問題，尤其是市場內與校園中的食安議題，只有守護好民眾與學童吃的健康，才能有效提升台北市民的整體生活品質。

同時，推動食安官後續法規。台北市在2017年從善如流成立食安官，卻因配套不完善，空有官銜毫無實權，遭質疑是形同虛設，做做樣子。對此，田方倫希望靠自己與黨團力量，合力推動後續法案，還給市民一個可信任的食安單位與安心的環境。

其中，包括現行的食安法規嚇阻力不足，當面對到不良業者時，目前的法規卻不能真正給出適當的懲罰，不良的業者能夠輕易的重新換殼上市，這種有可能傷害民眾一生的食安問題，執政者應當放在第一優先處理，讓台北能夠成為一個安心吃的城市。

在教育方面，李新生前力推的「國中小學小班制」，減少班級人數，不減班。他說，「窮，不能窮教育；苦，不能苦學生」，透過小班制的方式能夠讓每位老師專注在班級上同學的時間增加，讓台北市內的孩子能夠得到更完整的教育環境。

此外，田方倫也針對黨內現況提出看法，指出國民黨現在對內最缺乏的就是制度，黨紀不彰、因人設事、落實困難、決策緩慢，這4大制度上的陋習從各個層面上困擾著國民黨。

田方倫表示，因上述原因，民眾在對於國民黨總是貼上效率顢頇、食古不化、各佔山頭等等的標籤，而即便近20年來歷任黨主席都力求「改革」但成效如何？有沒有辦法落實？或青年世代接班梯隊成型？黨員支持者們都看在眼裡，痛在心裡。

相反地，對外的部分，田方倫則對國民黨的轉變保持相當樂觀的態度，由於民進黨5年來的執政各種出包，民眾對於國民黨的期待，不單單是重返執政，而是看透民進黨逐漸腐化之下，寄望於國民黨能夠肩負起一個強而有力的監督者、反對黨的角色。

【人物小檔案】

姓名：田方倫（29歲，男）

學歷：
世新大學廣播電視電影學系學士
世新大學新聞研究所碩士

經歷：
中國國民黨青年團總團長暨指定中常委(2019-2020年)
台北市長連勝文競選總部青年部活動組長(2014年）
市議員李新服務處主任(2015-2017年）
市議員李柏毅辦公室主任（2018年-）

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