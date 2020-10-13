國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

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國民黨團總召林為洲日前拋出黨名刪「中國」2字，掀起議論；黨主席江啟臣則強調，當前黨內應關心民生議題，改名並非國民黨現在關心的重點。對此，國民黨台北市議員李柏毅13日在ETtoday《雲端最前線》節目中表示，黨的本質應先改好，改名是「第二步驟」；前國民黨青年團總團長田方倫也透露，黨內青年改革小組也曾討論這項議題，但現階段應把「國民」兩字擺在最前面。

針對國民黨「改名」議題，李柏毅指出，實在來講政黨要選舉、要勝選，而現在若不改名，維持「中國國民黨」，對於一些傳統的支持者、長輩來說是被接受的，但如果改了名字，無論是中華民國國民黨、國民黨或台灣國民黨，可能對年輕人有吸引力，「可是我敢說，以目前這種狀況、年輕人對我們不信任，就算改名字，票投出來我們不會佔優勢」。

「他就是百年的品牌，是否要重新換個logo再出來」李柏毅進一步分析，這是一個非常重要的選擇及議題，而有些長輩覺得現在先不要碰，是因為貿然改完但本質沒改，不但年輕人吸收不到，連原有的支持者都可能會離國民黨遠去，「所以我認為本質先改好後，如果年輕人、中間選民能夠接受我們，接下來我們的名字要怎麼去更改，我覺得會是第二步驟」。

李柏毅也強調，這是一個值得討論的問題，但現在國民黨的狀況真的相當不好，像這麼重大的議題，黨內應該先有些共識後再放出消息。他指出，林為洲本身有黨職，相關談話會被認為是否代表黨中央、所有立委的意見，卻又發現其他委員好像沒有跟上這議題，「就會讓人家覺得，我們國民黨是不是又再鬧內鬥、路線之爭」，這對國民黨其實是個傷害。

他也坦言，「中國」兩字對於台灣選舉而言是負面的，現在如何讓負面降到最低，或是如何讓整個黨的形象重新建立起來，大家要一起努力，「大家先討論，再把它放到檯面上，我覺得會比在檯面上被見縫插針來得好一點」。

談及黨中央過去是否討論過改名議題，田方倫則透露，三、四月份時黨內有改革委員會，青年改革小組中確實有針對這個問題討論過，提及很多選項，包含台灣國民黨、國民黨或中華民國國民黨，但光是內部10幾、20位青年就已經談不攏，「代表這個東西可以討論，但目前沒有共識」。

他並說，這項議題可以私底下先討論，若真的想去做，未來可能五年、十年，黨要往這個方向調整、努力去做，「但是現階段就很簡單，把『國民』兩個字擺在最前面，這才是國民黨需要去思考的事情」。

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