雲端最前線／國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

新聞節目中心／綜合報導

國民黨備戰2022，青年部吹起「參政七號角」，鼓勵年輕幕僚參選民代，並投入2022縣市議員黨內初選。究竟黨內年輕世代如何看待國民黨現況、各項立場論述？2022要如何為黨贏回民心？《雲端最前線》6日邀請國民黨組織發展委員會主委辦公室主任蕭敬嚴、國民黨前青年團總團長林家興、國民黨前青年團總團長田方倫以及連勝文辦公室發言人錢震宇與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨鼓勵年輕幕僚參選民代。（圖／記者陳煥丞攝）

「反萊豬公投」第一階段審查通過，國民黨團總召林為洲5日宣告第二階段連署正式啟動，目標3月21日前募集50萬份連署書，待審查通過後於8月28日投票。另一方面，民進黨立委洪申翰也提出《食農教育法》草案，明定農委會應設立食農教育推動會，負責整合、規劃食農教育政策，以完備食安教育體系。民進黨是否能在萊豬議題挽回失分？

世界衛生組織先前對外宣稱中國允許專家前往調查2019冠狀病毒疾病疫情源頭，但世衛秘書長譚德塞今天證實，有專家已搭機出發卻仍未獲中國簽證，他說對此非常失望。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。