國民黨青年團推潮T　酸行政院「老闆我要打統編03722403」

▲國民黨發表潮T，諷刺行政院打統編「我請客，你買單」。（圖／國民黨青年團提供，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院近期不斷發生統編風波，前發言人丁怡銘長為賠罪牛肉麵店自掏腰包請客，卻被發現打統編報公帳，而行政院長蘇貞昌日前赴書店用三倍券買漫畫要送孫女，未料卻被媒體拍下結帳畫面出現政院統編號碼「0372240」。對此，國民黨青年黨團推出「老闆我要打統編03722403」潮T嘲諷。

國民黨青年黨團團長陳柏翰以及前團長田方倫、蕭敬嚴，16日於國民黨中央發表行政院統編潮T，衣服印上蘇貞昌開心張手的模樣，還印有「老闆我要打統編03722403」、「我請客你買單」、「有政府會造謠」的字樣，嘲諷民進黨政府近日風波。

國民黨青年團前總團長田方倫表示，為了提醒大家行政院統編是多少，讓店員自動在發票上打統編，所以就設計這件T恤，行政院統編號碼「03722403」，希望所有朋友跟他們一起團購這件T恤，這樣走出去哪裡，老闆都會記得打統編，就不會說「有人多事」了。

田方倫也推廣稱，該T恤將開放團購，每件成本價180元，於他個人的臉書粉絲團登記團購。雖然沒有辦法開發票，但他會手寫打上行政院統編的收據。

田方倫說，稍晚將到監察院提出陳情，希望監察院主動去查，行政院歷年來，到底用行政院統編報了那些帳款、報了多少錢？他認為人民有知道的權利，而監察委員有主動去調查的義務。