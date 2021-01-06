影／國民黨青年動起來！　備戰2022不懼艱困選區

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國民黨備戰2022，青年部發動「參政七號角」，也有不少年輕幕僚有意參選民代；國民黨組發會主委辦公室主任蕭敬嚴6日就在ETtoday《雲端最前線》節目中表示，過去很幸運經歷許多黨的歷練，接下來既然要參選，就該挑更有挑戰性的區域，也會跟大家一起討論哪些選區適合。另一方面，國民黨前青年團總團長田方倫則已鎖定參選北市松山信義區議員。

2022選戰來勢洶洶，國民黨青年方面，目前傳出有意參選民代者包含蕭敬嚴、田方倫，以及連勝文辦公室發言人錢震宇、朱立倫發言人淩濤、羅智強助理楊植斗等。

「這個壓力是來自於期待跟責任」蕭敬嚴分享，當大家知道自己有意參選後，很多人來關心可能的選區，而自認比較特別、幸運，過去有較多黨的歷練，「所以既然要選，我們就應該去挑更有挑戰性的地方去選」。他接著說，至於是否已鎖定哪個艱困選區或其他區域，自己將會跟大家一同討論，看看哪些選區合適，這都能理性溝通。

講到壓力，田方倫則回憶，過去在街頭演講，曾經講到一半被說「啊！你國民黨的啦！都黑白亂講」，看到你的黨派、胸口貼國旗，就給予負面評價，「而且在馬路上超級多人，直接給你嗆聲，緊不緊張？緊張！可是我覺得這是一個直接面對的好機會」。

他進一步說，民眾可能會提的議題，包含近日最常講的食安、萊豬，會反應國民黨之前也開放美國牛，「我就說對啊！所以馬英九下台啦」「那為什麼當初反對的民進黨，現在要開放？」用同樣標準、同樣問題應對，結果好幾次遇到停在一旁的摩托車騎士協助回嗆「人家講的比較對啊！你不要黑白亂講」。

對於國民黨改革議題，連勝文辦公室發言人錢震宇則提到，國民黨常被批評的，就是當人站出來後，大家都看你背後是誰，將各自的派系，或是背後曾服務、扶植過的人當作影武者，「我覺得這樣其實不太對」。他進一步分析，民進黨有各自派系，但他們不會把派系做得這麼凸顯，反而是私下培育，重點在於能不能將自己的人帶到這個場域中、扶植訓練出來的子弟兵接棒。

談起內鬥，錢震宇也回憶，2014年連勝文競選台北市長時，面對民進黨、台北市長柯文哲的雙流攻擊，「但我們面對最多的問題來自黨內！將近有7到8成問題，是黨中央丟出來的」，所以當時很清楚感覺到，面對的是柯文哲，黨中央砲火卻更強，「所以其實大家回想到過去案例，這種黨內的批評或攻擊，很多是不必要的」。

國民黨前青年團總團長林家興指出，黨內青年很多都是青年團培養出來的，而當初這樣一個體系立意良善，但國民黨確實很習慣「從上到下」的模式，這不一定是欽點，而是設立一個人才標準，讓大家進來並接受訓練，再到各個地方去，這是國民黨的模式。

他接著說，民進黨的生態文化比較不一樣，如今也觀察到一個有趣的現象，就是國民黨開始「從培養轉向吸收」，擴大社會多元性，反而民進黨在走回頭路，當家執政、資源多了，就開始培養各個派系，「這是我覺得最近3、5年看到的狀況，我覺得很有趣」。

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