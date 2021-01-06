　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／國民黨青年動起來！　備戰2022不懼艱困選區

新聞節目中心／綜合報導

國民黨備戰2022，青年部發動「參政七號角」，也有不少年輕幕僚有意參選民代；國民黨組發會主委辦公室主任蕭敬嚴6日就在ETtoday《雲端最前線》節目中表示，過去很幸運經歷許多黨的歷練，接下來既然要參選，就該挑更有挑戰性的區域，也會跟大家一起討論哪些選區適合。另一方面，國民黨前青年團總團長田方倫則已鎖定參選北市松山信義區議員。

2022選戰來勢洶洶，國民黨青年方面，目前傳出有意參選民代者包含蕭敬嚴、田方倫，以及連勝文辦公室發言人錢震宇、朱立倫發言人淩濤、羅智強助理楊植斗等。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

「這個壓力是來自於期待跟責任」蕭敬嚴分享，當大家知道自己有意參選後，很多人來關心可能的選區，而自認比較特別、幸運，過去有較多黨的歷練，「所以既然要選，我們就應該去挑更有挑戰性的地方去選」。他接著說，至於是否已鎖定哪個艱困選區或其他區域，自己將會跟大家一同討論，看看哪些選區合適，這都能理性溝通。

講到壓力，田方倫則回憶，過去在街頭演講，曾經講到一半被說「啊！你國民黨的啦！都黑白亂講」，看到你的黨派、胸口貼國旗，就給予負面評價，「而且在馬路上超級多人，直接給你嗆聲，緊不緊張？緊張！可是我覺得這是一個直接面對的好機會」。

他進一步說，民眾可能會提的議題，包含近日最常講的食安、萊豬，會反應國民黨之前也開放美國牛，「我就說對啊！所以馬英九下台啦」「那為什麼當初反對的民進黨，現在要開放？」用同樣標準、同樣問題應對，結果好幾次遇到停在一旁的摩托車騎士協助回嗆「人家講的比較對啊！你不要黑白亂講」。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

對於國民黨改革議題，連勝文辦公室發言人錢震宇則提到，國民黨常被批評的，就是當人站出來後，大家都看你背後是誰，將各自的派系，或是背後曾服務、扶植過的人當作影武者，「我覺得這樣其實不太對」。他進一步分析，民進黨有各自派系，但他們不會把派系做得這麼凸顯，反而是私下培育，重點在於能不能將自己的人帶到這個場域中、扶植訓練出來的子弟兵接棒。

談起內鬥，錢震宇也回憶，2014年連勝文競選台北市長時，面對民進黨、台北市長柯文哲的雙流攻擊，「但我們面對最多的問題來自黨內！將近有7到8成問題，是黨中央丟出來的」，所以當時很清楚感覺到，面對的是柯文哲，黨中央砲火卻更強，「所以其實大家回想到過去案例，這種黨內的批評或攻擊，很多是不必要的」。

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨前青年團總團長林家興指出，黨內青年很多都是青年團培養出來的，而當初這樣一個體系立意良善，但國民黨確實很習慣「從上到下」的模式，這不一定是欽點，而是設立一個人才標準，讓大家進來並接受訓練，再到各個地方去，這是國民黨的模式。

他接著說，民進黨的生態文化比較不一樣，如今也觀察到一個有趣的現象，就是國民黨開始「從培養轉向吸收」，擴大社會多元性，反而民進黨在走回頭路，當家執政、資源多了，就開始培養各個派系，「這是我覺得最近3、5年看到的狀況，我覺得很有趣」。

《雲端最前線第958集完整節目FB》

《雲端最前線第958集完整節目Youtube》

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼蕭敬嚴,林家興,田方倫,錢震宇。（圖／翻攝雲端最前線）

ET快訊
快訊／外送員騎車返家　突倒地身亡
陶晶瑩夫婦親打電話道歉！　高中體總允諾「修正報名系統」
富王鴨肉店小老闆如瘟神　一句「毛沒長齊」害慘這些人
蔡桃貴臉濺血送急診！二伯自責痛哭　畫面曝光
歐陽娜娜穿「男星貼身衣物」　真實身形遭轟：胖成大媽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我印尼駐處1週內再增2職員確診　11日起縮短領務櫃台開放時間

明倫社宅非營利幼兒園「每月僅3500元」　8、9日開放現場報名

影／國民黨青年動起來！　備戰2022不懼艱困選區

新北女力一片天　王綺慧靠石材從八里打進信義商圈豪宅

運8反潛機、運8遠干機擾台　我軍出動防空飛彈追監

吳怡農選民進黨北市主委　農婦超嗨：現在入黨可投票嗎？

盤點民進黨2021年9大金句　李艷秋：秒打趴我的智商

快訊／過失致擎天崗水牛身亡　北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

汽機車汰舊換新補助延長到2026年　政院明拍板修正案

苗栗花471萬蓋「金龍鎮煞」降交通事故率　網：整個黑人問號

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

胡宇威《全明星》演唱會激動到「站起來」　夏和熙「這話有點雙關語」全場笑倒大歪樓

我印尼駐處1週內再增2職員確診　11日起縮短領務櫃台開放時間

明倫社宅非營利幼兒園「每月僅3500元」　8、9日開放現場報名

影／國民黨青年動起來！　備戰2022不懼艱困選區

新北女力一片天　王綺慧靠石材從八里打進信義商圈豪宅

運8反潛機、運8遠干機擾台　我軍出動防空飛彈追監

吳怡農選民進黨北市主委　農婦超嗨：現在入黨可投票嗎？

盤點民進黨2021年9大金句　李艷秋：秒打趴我的智商

快訊／過失致擎天崗水牛身亡　北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

汽機車汰舊換新補助延長到2026年　政院明拍板修正案

苗栗花471萬蓋「金龍鎮煞」降交通事故率　網：整個黑人問號

黃曉明嗆酸民「有話衝著我來！」　宣戰文3hrs湧入破4萬留言

剛果王子在韓成網紅！　犯重罪「利用未成年女仙人跳」恐被流放

帆青CP放閃！劉書宏回歸《女力》親方馨「劇本沒有寫」

長中高職部許瑨瑋參加商業類全國技藝競賽　榮獲電腦繪圖金手獎

本田Forza750大羊、Rebel 1100美式重機帥翻！現在預購最快Q2交車

眼部精華一上市就被搶光！「乾燥枝葉沐浴油」超療癒的蘇珊賀夫曼

陶晶瑩夫婦親自打電話道歉　高中體總允諾「修正報名系統」

他騎車返家停路邊突倒地　台中170公斤外送員心肺衰竭送醫不治

外送披薩放1樓！她打開「缺一塊」傻：到底多餓…網看片數曝關鍵

驚見特斯拉車主「偷吃步」　停車場電線拉出來充電...網酸：貪小便宜

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

汽機車汰舊換新補助延長5年　政院明拍板

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

快訊／北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

吳怡農確定選民進黨北市主委　李問創連江縣黨部成關鍵推力

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

岳父病逝後韓國瑜首發聲　韓粉落淚：我們都在等一個人

苗栗蓋「金龍鎮煞」降交通事故率

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

海軍女官敬禮賀元旦超亮麗！　網友暴動喊：好正、想認識

吳釗燮兒子接黨職　出任民進黨駐美辦公室副主任

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

更多熱門

相關新聞

獨／馬桶產子「直播女神」回應了　4字曝心情秒改口

獨／馬桶產子「直播女神」回應了　4字曝心情秒改口

1名37歲李姓未婚女子4日凌晨在新竹家中廁所生下男嬰，她向消防人員謊稱自己「血便」報案，直到人員到場後，她才吐實「剛生下一名男嬰」。有網友爆料「李女馬桶產子非首次」，還說她8年來連生4胎，甚至將大女兒摔成遲緩兒，對此，李女皆不願回應。

國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

生技股王遭掏空 董座黃文烈失聯 康友KY股票變壁紙｜行動法庭 第103集

生技股王遭掏空 董座黃文烈失聯 康友KY股票變壁紙｜行動法庭 第103集

新冠疫情全球續燒！鎖國成防疫萬靈丹？

新冠疫情全球續燒！鎖國成防疫萬靈丹？

獨／雞排妹慘被「電擊小妹妹」！反應全直擊　

獨／雞排妹慘被「電擊小妹妹」！反應全直擊　

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播蕭敬嚴林家興田方倫錢震宇

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

李李仁凌晨PO文再道歉！

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面