雲端最前線／改革先改名？林為洲拋「中華民國國民黨」掀風暴

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國民黨立委林為洲拋出黨名「去中國」引發黨內反彈，他12日接受廣播節目訪問時再提改成「中華民國國民黨」。對此，主席江啟臣12日受訪強調，改名議題不在國民黨改革內容當中，也不影響作為在野黨該扮演的角色，應該專注在民眾關心的議題，以及監督民進黨、制衡一黨獨大。《雲端最前線》13日邀請台北市議員李柏毅、前國民黨青年團總團長田方倫、作家李戡以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨立委林為洲。（圖／資料照，記者林敬旻攝）





▲林為洲接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網官方頻道）



行政院長蘇貞昌原訂13日上午赴立法院施政報告並總質詢，國民黨團一早開完黨團大會後，再度佔領發言台杯葛，截至上午9點30分，藍委仍持續佔據發言台、官員席，周圍放置「選舉騙神明，萊豬騙人民」、「寡廉鮮恥、陳吉仲下台」等抗議標語，黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等幹部則在現場商討戰術。

白宮醫師康利（Sean Conley）表示，總統川普最新2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢驗結果呈陰性。川普則表示自周一開始，將連續在3地舉辦3場大型競選造勢活動，並稱自己已經不具傳染性，而且搞不好已經免疫。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。