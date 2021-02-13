5歲童腦遭繼母持尖物狠敲！生前甜喊「最愛新媽媽」...全身佈瘀傷

▲南韓濟州島5歲男童遭繼母虐打致死，宛如「鄭仁」翻版。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》（그것이알고싶다）今年1月報導慘遭養母虐死的16個月大女嬰鄭仁（정인，音譯），在社會上引起演藝圈、政壇關注，然而類似的童受虐致死的案例在南韓策會層出不窮！2018年12月，就有一名年僅5歲的男童慘遭繼母持尖物敲擊頭部凌虐致死，幼稚園教師聽到該消息後感嘆，男童從未對外抱怨「新媽媽」，惹人鼻酸。

根據韓媒《News1》報導，呈現重度昏迷狀態的5歲男童A某於2018年12月6日晚間8時59分被緊急送往濟州島上某間綜合醫院的急診室，12月26日因缺氧造成的腦部損傷嚴重，結束短短5年充滿遺憾且悲慘的一生，當時在照射電腦斷層時，造影劑甚至進不去小小的腦袋瓜，腦壓不斷上升、呼吸困難。

38歲的繼母B婦則不斷對外否認男童的死與自己有關，「當時我在廚房整理家務，沒想到突然孩子房裡傳出聲音，走進去才發現A某正在痙攣！早在他倒地不起的1周前（2018年11月29日），就看到他自己從樓梯滾下來，還因此受了傷。」

▲鄭仁案讓南韓民眾開始正視兒童受虐問題。（圖／達志影像）

報導指出，男童親生父母很早就離婚了，而B婦在與男童生父結婚後，瞬間有了包括A某、A某的9歲姊姊與7歲哥哥共3名嗷嗷待哺的繼子女，不過唯獨男童A某始終無法獲得繼母喜愛。

根據警方調查，B婦對於男童不聽話、貪吃且還到處說謊和偷別人的零食吃這點非常感冒，因此曾在手機訊息向親友抱怨，「他長大了也只會折磨我」、「想到就覺可怕」、「看到他就覺得反胃」、「如果沒有男童A，我們的日子就能過得很幸福」、「是不是養到了強盜或殺人魔？好害怕喔」

醫師治療時發現男童的眼睛部位、背部、手臂、雙腿發現瘀傷後，向警方表示懷疑男童生前疑似遭到家暴，因此警方才著手搜查此案。幼稚園教師向警方透露，「之前的時候發現A某的身體有多處瘀青，我們有用手機拍下來。」

警方發現，B婦不僅前後說詞反覆，還曾經透過手機傳訊息要求另外2名繼子女造偽證，「若爸爸或其他人問起，就記得回答曾清楚看到他從樓梯摔下來！」

▲男童慘遭繼母持堅韌物狠敲頭部致死。（示意圖／CFP）

警方調查後研判，男童的死因和從樓梯跌下來無關，而是繼母持堅韌物體敲擊男童頭部，導致其腦部嚴重受損，送醫一周後還是宣告不治。

幼稚園教師回憶起男童生前的行為後皆感嘆，「其實他最喜歡新媽媽，還不斷到處向我們炫耀新媽媽親手幫他剪頭髮，我們反而還不曾聽到他說過被繼母毆打、或是說繼母很可怕。」

事後，B婦遭到一審判刑15年，2、3審皆認定其有罪。

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