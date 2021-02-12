深夜山區約會女友變幽靈！蜜白長腿驚悚成「半透明」　男網友嚇哭

▲日本男網友與女伴山區約會，卻將對方拍成「靈異照片」。（圖／翻攝自Twitter@ika_chan14）
記者羅翊宬／綜合報導
不少男性都夢想著開著香車、載著美人，前往頗具浪漫氣氛的深山約會，尤其當星星高掛的夜空下，牽著女友的纖纖細手，細數著從交往後的各種故事，時在別具一番風味！日本一名男性載著女友前往山區看夜景，拍下連番美照，不料回家後竟發現，女友呈現半透明狀，明顯就是一張靈異照片。
該男性在自己的推特帳戶「ʚいかちゃんɞ」發文，還貼出在山上幫女友拍照時的成果，該張相片雖然女友雙腳明顯「著地」，但整個身影卻呈現出半透明狀態，猶如山上意外身故的女冤魂，他表示當看到這張相片時，完全嚇了一跳！
該名男性秉持著頗具「匠人」典範的實驗精神，趁著深夜前往該地在同一位置上重拍，才發現因為自己沒掌握好相機快門的速度，才會在極小的機率下，拍出半透明身影的靈異相片。
▲日本男網友事後也上傳其他張正常的相片。（圖／翻攝自Twitter@ika_chan14）
「靈異照片」瘋傳後，該名男性也另外上傳拍攝成功的相片，姣好的身姿、細長白嫩的蜜大腿羨煞許多網友。網友們不禁分享拍失敗的照片，還留言表示，「你女友真的是幽靈嗎？」、「也太可怕了吧」、「根本是一張奇蹟照片」、「我以為這是迴光返照的跡象」、「東京都港區在此代表上香。」
シャッター速度ミスって死んだ人が成仏し切れず生前に大切にしてた車のところに来たみたいになった pic.twitter.com/Pgpq6Gy9xA— ʚいかちゃんɞ (@ika_chan14) February 3, 2021
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