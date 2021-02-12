深夜山區約會女友變幽靈！蜜白長腿驚悚成「半透明」　男網友嚇哭

▲日本男網友與女伴山區約會，卻將對方拍成「靈異照片」。（圖／翻攝自Twitter@ika_chan14）

記者羅翊宬／綜合報導

不少男性都夢想著開著香車、載著美人，前往頗具浪漫氣氛的深山約會，尤其當星星高掛的夜空下，牽著女友的纖纖細手，細數著從交往後的各種故事，時在別具一番風味！日本一名男性載著女友前往山區看夜景，拍下連番美照，不料回家後竟發現，女友呈現半透明狀，明顯就是一張靈異照片。

該男性在自己的推特帳戶「ʚいかちゃんɞ」發文，還貼出在山上幫女友拍照時的成果，該張相片雖然女友雙腳明顯「著地」，但整個身影卻呈現出半透明狀態，猶如山上意外身故的女冤魂，他表示當看到這張相片時，完全嚇了一跳！

該名男性秉持著頗具「匠人」典範的實驗精神，趁著深夜前往該地在同一位置上重拍，才發現因為自己沒掌握好相機快門的速度，才會在極小的機率下，拍出半透明身影的靈異相片。

▲日本男網友事後也上傳其他張正常的相片。（圖／翻攝自Twitter@ika_chan14）

「靈異照片」瘋傳後，該名男性也另外上傳拍攝成功的相片，姣好的身姿、細長白嫩的蜜大腿羨煞許多網友。網友們不禁分享拍失敗的照片，還留言表示，「你女友真的是幽靈嗎？」、「也太可怕了吧」、「根本是一張奇蹟照片」、「我以為這是迴光返照的跡象」、「東京都港區在此代表上香。」

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