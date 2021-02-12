　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓外長熱線40分鐘！布林肯承諾「強化美韓同盟」　盼安排文拜會

▲▼美國務卿布林肯、南韓外長鄭義溶12日展開通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國務卿布林肯、南韓外長鄭義溶12日展開通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新任外交部長鄭義溶（정의용）9日就任後，於今（12）日上午首度與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）展開40多分鐘的通話，雙方討論美韓同盟關係、近期韓半島（朝鮮半島）情勢、東北亞地區與全球各種議題，並強調透過緊密合作尋求推動韓半島的無核化，同時表示韓、美、日3國之間的持續合作相當重要。

根據《韓聯社》報導，布林肯在通話中向鄭義溶表示，美韓同盟是東北亞與印度暨泛太平洋地區，以至於全球在和平、穩定、繁榮上的核心軸（linchpin），因此將持續推動美韓同盟發展，以增進全球危機應對能力與具有共同價值觀。

鄭義溶與布林肯在通話中承諾，將儘早安排完成雙方高階官員會談，以就各種議題進行討論。報導分析，美韓兩國雖考量到新冠肺炎（COVID-19）全球疫情，不過還是同意應儘早安排兩國外長、甚至元首展開會談。

而針對川普政府時期處於膠著狀態的美韓軍費分攤問題，雙方也同意應儘早解決。美媒《CNN》於當地時間11日引述至少5名核心關係人士的說法指出，雙方就軍費分攤問題已接近完成談判，同意就原本南韓須負擔的費用調漲13%。

另外，美韓雙方外長也針對近期緬甸軍政府政變一事進行討論，強調總統拜登承諾將華化美國與各盟友的關係。

日韓兩國近年來針對二戰慰安婦、朝鮮籍徵用勞工等歷史議題展開爭論，獨島（南韓實際控制，日本稱竹島）長年來的領土爭議，日本屢屢在教科書上宣稱獨島為其自國領土，加上日韓貿易戰的引爆，使日韓雙方關係降至冰點。日前布林肯與日本外務大臣茂木敏充在通話中達成共識，表示將拉近美日韓3國關係加強區域合作。

►美國發火了！國務院怒嗆金正恩：北韓研發核武「威脅全球和平」

聽Podcast掌握國際局勢

►蘭蔻「小黑瓶」養出透亮逆齡肌！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／永和警小年夜出勤突昏倒　搶救46小時不治亡
老闆說工地有分屍案　他拆天花板驚見「女子下半身」掉落傻眼
快訊／新冠肺炎確診增1例　從這國返台「發病至少一個月」
戀愛→結婚15年「過年從不回婆家」！霸氣兒媳1句話打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淫魔趙斗淳完蛋了！20多歲男喊「要教訓他」持刀闖住處…下場曝光

美國隻身難以抗中！智庫報告曝台海策略　籲華府偕盟國助台防衛

美韓外長熱線40分鐘！布林肯承諾「強化美韓同盟」　盼安排文拜會

曬3000cc籃球奶！女模自認整上癮　目標「世界最肥陰道」製造性福

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！墓地繳月租太浪費　他解釋：是致敬

重機全速撞安全島拋飛「空中迴旋2圈」　騎士遭遠甩3車道才落地

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(三)

深夜山區約會女友變幽靈！蜜白長腿驚悚成「半透明」　男網友嚇哭

亞馬遜「璀璨黃金河」太空照曝光！　NASA揭醜惡真相

肉廠女工瞬間「被拖進絞肉機」　上半身遭碾爆！悽慘死狀全拍下

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

淫魔趙斗淳完蛋了！20多歲男喊「要教訓他」持刀闖住處…下場曝光

美國隻身難以抗中！智庫報告曝台海策略　籲華府偕盟國助台防衛

美韓外長熱線40分鐘！布林肯承諾「強化美韓同盟」　盼安排文拜會

曬3000cc籃球奶！女模自認整上癮　目標「世界最肥陰道」製造性福

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！墓地繳月租太浪費　他解釋：是致敬

重機全速撞安全島拋飛「空中迴旋2圈」　騎士遭遠甩3車道才落地

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(三)

深夜山區約會女友變幽靈！蜜白長腿驚悚成「半透明」　男網友嚇哭

亞馬遜「璀璨黃金河」太空照曝光！　NASA揭醜惡真相

肉廠女工瞬間「被拖進絞肉機」　上半身遭碾爆！悽慘死狀全拍下

淫魔趙斗淳完蛋了！20多歲男喊「要教訓他」持刀闖住處…下場曝光

日妞奉行的「AIYX穿搭法」教你如何藏肉　學起來從此不再出糗

裸體幫你掃去家中病毒！　她推火辣家政婦爆紅：撫慰封城寂寞

國道4起自小客車追撞最長塞3公里！初一午後8路段最塞

曾開出23億頭獎！新年必拜全台財神廟懶人包　招財還能求姻緣

表兄弟除夕吵架「打斷警眼鏡」當場見血遭壓制…這個年難過了

賺5萬花2萬租房！北漂仔返鄉「炫耀台北生活」　一看到表哥秒心虛

拜登挺新能源　美65萬公務車全換「本土電動車」

柯瑞10顆三分彈猛飆40分　延續2大三分球歷史紀錄

大陸動畫新勢力！《魔道祖師》6名作吸睛…翻拍真人版必看

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭碾爆

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

美國133車連環死亡車禍　至少6死65傷

美133車死亡追撞影片曝！貨櫃車「直衝翻覆」

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

她闖醫院po空病房照　嗆疫情是騙局

拜登：我昨晚與習近平講了2小時電話

12歲妹長滿頭蝨亡！慘遭無視3年↑

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

兒子4人輪姦12歲幼女！房東當晚「燒屍滅證」

女友約會變幽靈！蜜大腿成半透明...男網友嚇哭

被丟下道頓堀川消失24年！肯德基爺爺成棒球隊魔咒！

快訊／拜登政府停止「微信禁令」　重審對美國安威脅

更多熱門

相關新聞

女模整上癮曬「籃球奶」！目標做出「最肥陰道」

女模整上癮曬「籃球奶」！目標做出「最肥陰道」

24歲加拿大網紅瑪達琳（Mary Magdalene）承認自己整形成癮，在乳房注射3000cc的填充物後，每天都得帶著2粒籃球巨奶到處跑。除了乳溝之外，瑪達琳也癡迷於「肥大駱駝蹄」，曾花費7.6萬英鎊（約新台幣293.5萬元）整形陰道。即使出現過嚴重併發症，她仍訂下要擁有「世界最肥陰道」的新年目標。

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

亞馬遜「璀璨黃金河」太空照曝光

亞馬遜「璀璨黃金河」太空照曝光

女友約會變幽靈！蜜大腿成半透明...男網友嚇哭

女友約會變幽靈！蜜大腿成半透明...男網友嚇哭

南韓盼「回歸日常生活」！新冠再增403例

南韓盼「回歸日常生活」！新冠再增403例

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓美國國務卿布林肯鄭義溶美韓同盟韓半島無核化日本北韓

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

波多野結衣「顏面神經麻痺」！

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

蔡阿嘎實測開運4招　摃龜變中5000

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭碾爆

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面